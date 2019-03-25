Готовятся новые запреты: право чиновников на частную жизнь попытаются защитить законом

В России могут запретить публиковать информацию о частной жизни чиновников, депутатов, актеров и других публичных известных персон без их согласия. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие изменения в законодательство сегодня обсудили на совещании в Совете Федерации. Как заявил автор проекта закона, депутат Госдумы Юрий Синельщиков, поправки ограничат возможности прессы – правда, по мнению парламентария, это коснется только «желтых» СМИ.

Речь идет о двух поправках в Гражданский кодекс, которые разрешают собирать и распространять информацию о гражданине без его согласия только в государственных или общественных интересах – в этих же случаях позволяется использовать и фотографии. При этом пока в ГК РФ существует еще и третий термин – «в публичных интересах».

«Законопроект я умышленно подписал один, хотя обращалось много депутатов с просьбой включить их. Это спортсмены и просто политики, которых лично касается эта проблема, – сообщил Синельщиков. – Но я уговорил никого не ставить свои подписи, чтобы этот законопроект не был обусловлен какими-то личными интересами». При этом парламентарий признал, что в случае принятия новый закон «наверное, ограничит возможности прессы, но не любой – скажем, «Российскую газету» этот законопроект никак не ущемит, а вот «желтую» прессу наверняка ущемит».

Кроме того, отметил Синельщиков, это «будет во вред тем депутатам, которые, когда выходят на выборы, используют всякую информацию, которая где-либо опубликована, касающуюся их оппонентов, и ссылаются на то, что она либо является общедоступной, либо распространяется в публичных интересах». В судах пострадавшие публичные лица, как правило, поддержки не находят, добавил парламентарий.

Сам Синельщиков поддержку себе обеспечил – защищать его инициативу в Совет Федерации пришла юрист Александра Николаева. «Публичность граждан не должна влиять на защиту их личных прав, в том числе права на неприкосновенность частной жизни», – считает она. Практику «подтягивать к категории публичных лиц адвокатов, нотариусов и муниципальных служащих» юрист назвала неправильной, подчеркнув, что к таким людям можно «приделать клеймо публичного лица и под надуманным предлогом того, что информация о его частной жизни обладает публичным интересом, распространять информацию о нем» совершенно безнаказанно. Юрист подчеркнула, что каждые полгода в суды попадает 100-200 таких дел, но информации о них нет, поскольку «мы просим суды проводить их в закрытых заседаниях».

В качестве примера Николаева привела ситуацию с актрисой Татьяной Лютаевой, новость о смерти крестной дочери которой была растиражирована с заголовками «Актриса скорбит об умершей от рака дочери». «У нее не умирала дочь, у нее не болела дочь, – сказала Николаева. – Человек испугался от того, что в прессе написали. Но защитить ее будет большой проблемой, потому что суд напишет, что информация о частной жизни гражданина стала ранее общедоступной». Отметим, о смерти крестной дочери Татьяна Лютаева сообщила на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

В итоге Николаева и вовсе потребовала забыть про информацию и изображения человека, если они не связаны с его работой. «Предлагаю поддержать законопроект Синельщикова, потому что он направлен в самое сердце той неправильности, которая поразила наше информационное поле», – призвала она.

Об опасности инициативы Синельщикова предупредила его коллега – депутат Госдумы Елена Драпеко. Она напомнила о существовании документальных фильмов и телепередач и подчеркнула, что «мы не можем в каждом случае у каждого гражданина, попавшего в кадр, получать разрешение на трансляцию его изображения».

Профессор Российского экономического университета имени Плеханова, доктор юридических наук Александр Эрделевский и вовсе поставил вопрос о необходимости повышенной защиты публики от людей таких профессий, в которых нужно перевоплощаться в образы – в частности, это актеры и ведущие ток-шоу на телевидении. «Публика должна быть защищена от идентификации [актера, телеведущего] с тем лицом, которое он воплощает», – подчеркнул он. При этом профессор отметил, что понятие «публичный интерес», на его взгляд, полностью совпадает с «общественным» – а значит, может быть удалено из ГК.

Чиновники «тоже во многом незащищены», заступился за госслужащих профессор, кандидат юридических наук Виктор Полянский. «Если вдруг будет определено, что ущемляются интересы чиновника, если они пострадали в связи с выполнением им публичных функций, то его должен защищать государственный институт, и прокурор должен обращаться в его интересах», – считает он.

Полянский также заявил, что в Интернете очень много «фейковой-то ладно, но оскорбительной, придуманной» информации о депутатах, чиновниках, прокурорах, и защитить их суды не могут.

Звучали на совещании мнения и о том, что публичными лицами в современной России, прежде всего, являются политики и чиновники, и общественно значимая информация о них не должна скрываться в законодательно установленных «серых зонах». Однако большая часть участников совещания в целом законопроект Синельщикова поддержала. Документ был внесен в Государственную думу в октябре прошлого года, и пока не выносился на пленарное заседание. Дата первого чтения еще не определена. Правительство РФ законопроект в представленной редакции не поддержало.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.03.19

Новый «привет» от мэрии Москвы: выделенные полосы закрываются. / Президент Сербии заявил, что организаторам беспорядков нужны не выборы, а его голова. / На почве ревности: в Москве двое подростков жестоко избили 14-летнего знакомого. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»