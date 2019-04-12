Счетная палата: проектное финансирование ведет к подорожанию жилья на 20%

Новостройки в России в результате введения нового механизма финансирования строительства с использованием эскроу-счетов могут подорожать до 20%, если не будет нивелирован ряд рисков. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил аудитор Счетной палаты РФ Юрий Росляк, выступая сегодня на заседании за «круглым столом» в Госдуме. Его опасения подтвердили представители депутатского корпуса и строительных компаний.

В ходе заседания аудитор Счетной палаты отметил, что готов поспорить с директором по гарантийным продуктам «Дом.рф» Антоном Ворониным, который сообщил о возможном удорожании строительных проектов на 3-5% при переходе застройщиков на проектное финансирование после 1 июля 2019 года.

«Насчет роста цены я с «Домом.рф» готов поспорить, – сказал Росляк. – Потому что все эти расчеты сделаны под одногодичный цикл строительства. Нормальный инвестиционный цикл строительства, а если мы берем еще цикл реализации самого инвестпроекта, включая получение средств за товар, – это 3-4 года. А это значит, что (банковская) ставка, которую застройщики будут получать по проектному финансированию, должна быть умножена на 4. Потому что не очень ясен механизм наполнения эскроу-счета и снижения ставки до 5%. Но даже если 5 умножить на 4, то мы получаем 20%».

«Я высказал предельное возможное удорожание, но не факт, что это состоится, – пояснил Росляк в комментарии РИА «Новый День». – Нужно снять (инфраструктурную) нагрузку с цены реализации площади».

Аудитор призвал обратить особое внимание на небольшие строительные компании и удаленные регионы, поскольку именно там могут проявиться риски такого удорожания. Росляк подчеркнул, что именно средства участников долевого строительства являлись основным источником финансирования инвестиционных схем. «Кредитные ресурсы там участвовали в пределах 10-14%, собственные средства застройщиков в пределах до 10%. Все остальное вкладывали люди», – пояснил он.

При этом одним из факторов в базисных условиях выполнения нацпроекта по строительству жилья является стабильное повышение уровня доходов граждан, что должно обеспечивать надлежащую покупательную способность, пояснил Росляк.

По его оценке, «пока по прогнозам нет тех темпов, которые бы гарантировали сбыт площади в запланированных объемах». Следовательно, стоимость квадратного метра надо снижать, приводя ее в соответствие со спросом. «Нужны меры, которые не позволили бы стоимости расти. Надо создавать условия, чтобы стоимость жилья снижалась», – уточнил аудитор.

В частности, такой мерой может стать предпроектная подготовка земельных участков за счет бюджетов регионов и муниципалитетов, включающая создание инженерных сетей, дорог и инфраструктуры. «Это все надо делать до того, как предлагать застройщикам принять участие в этих проектах», – подчеркнул он.

Расходы на создание объектов соцкультбыта, в том числе детсадов и школ, должны быть также исключены из стоимости проекта, считает Росляк. Эти расходы должна обеспечить бюджетная система муниципалитетов и регионов – либо «через ту помощь, которая оказывается с федерального уровня для поддержки строительства жилья – правда, пока только в объеме 20 млрд рублей».

Аудитор обратил внимание, что «гражданин платит за жилье – а не за решение проблем муниципалитетов», а предоставление земли для строительства жилья для граждан со средним и низким уровнем доходов должно стать бесплатным. В итоге рыночная цена квадратного метра должна снизиться настолько, чтобы проценты банковских кредитов для застройщика остались не замеченными покупателями жилья.

«Нужен комплекс мер, которые устраняют все существующие риски этого многофакторного проекта», – подытожил Росляк, отметив, что Счетная палата в мае предоставит первый анализ ситуации с переходом строительной отрасли на проектное финансирование.

Опасения Росляка подтвердили застройщики. В частности, владелец одной из новгородских строительных компаний, депутат местного Заксобрания Михаил Караулов назвал бедой для регионов ситуацию, при которой у застройщиков не хватит запаса прочности и они уйдут с рынка. «Это будет беда для небольших регионов, депрессивных, с низким бюджетом. Как мы удержим в регионах людей, если для них не будет нового современного жилья?» – подчеркнул он.

Идею аудитора поддержала также экс-мэр Ульяновска, депутат Госдумы Марина Беспалова. «Регионам нужна помощь – инженерная инфраструктура вся изношена. Нужна госпрограмма строительства и реконструкции всей инженерной инфраструктуры в муниципалитетах. Это имеет прямое отношение к цене квадратного метра, потому что ее строительством нагружают застройщика», – подчеркнула она.

Кроме того, отметила Беспалова, необходимо исключить манипуляции генпланами, в результате чего в крупных городах в качестве точечной застройки появляются проблемные дома.

Все предложения участников этой встречи в Госдуме будут озвучены на парламентских слушаниях и на Совете думы, заверил представитель думского комитета по финансовому рынку Дмитрий Скриванов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.04.19

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