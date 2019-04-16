Будет «сумасшедший дом»: думская оппозиция предрекла крупные проблемы из-за «автономного» Рунета

Скандальный закон об «автономном» Рунете в третьем чтении поддержало 307 депутатов Госдумы, причем в этом списке оказались голоса не только представителей «Единой России», но и ЛДПР и «Справедливой России». Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе жаркой дискуссии представители думской оппозиции все же напомнили большинству коллег о безуспешных попытках Роскомнадзора заблокировать мессенджер «Телеграм» и предсказали новые серьезные проблемы.

Согласно данным поименного голосования, в поддержку «автономного» Рунета голоса отдали три представителя «Справедливой России» – это Елена Драпеко, Михаил Емельянов и Гаджимурад Омаров. Сам лидер фракции Сергей Миронов участия в голосовании вообще не принимал. В ЛДПР законопроект поддержал только Андрей Луговой – остальные члены фракции либо высказались против, либо не голосовали. В КПРФ сторонников скандального законопроекта не нашлось. Лидеры этих двух фракций Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов нажали кнопки «против». За документ отдал свой голос депутат Рифат Шайхутдинов, который не входит ни в одну думскую фракцию.

Во время выступлений по мотивам законопроекта, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов напомнил о скандальной ситуации с борьбой Роскомнадзора с мессенджером «Телеграм». «Операторов связи обяжут установить средства ограничения доступа к информации, которая признана запрещенной. Какая это будет информация – правительство решит потом, – отметил он. – Операторов связи заставят участвовать в учениях, которые, как правило, будут проходить на тех территориях и в то время, когда там будут проходить выборные кампании. Но все это предлагается выделить 30 млрд рублей из федерального бюджета, и еще в 130 млрд оценивают свои затраты операторы связи. И руководить всем этим будет та организация, которая прославилась своим поведением – как слон в посудной лавке, в прошлом году заблокировав сотни ни в чем не повинных сайтов, пытаясь заблокировать «Телеграм».

Иванов также обратил внимание на один из главных аргументов сторонников законопроекта: в случае отключения от Сети российского сегмента Интернета, один день простоя может обойтись экономике страны в 20 млрд рублей. «Это можно сделать и отсюда, – сообщил он. – Если ваше средство противодействия угрозам само становится угрозой, и вы сами в законопроекте прописываете, милостиво освобождая оператора связи от ответственности за то, что вся сеть ляжет, то о чем мы вообще говорим?»

В финале своего выступления депутат призвал россиян помнить, что не все депутаты Госдумы поддержали идею «автономного» Рунета: «Это парламентское большинство равнодушно и послушно нажало на кнопки, чтобы из вас сделать не Иванов Бездомных, а бездумных иванов – а российский Интернет превратить в сумасшедший дом».

Иванова поддержал «эсер» Олег Шеин, который подчеркнул, что речь идет «о возможности введения централизованного управления трафиком при возникновении угроз». «Мы в прошлом году уже имели проблемы с «Телеграм», когда в результате выполнения неких государственных решений пострадала в первую очередь российская экономика и российские пользователи, – напомнил и он об этом громком скандале. – У нас авторами закона, который мы обсуждаем, являются не IT-специалисты, не люди, которые просвещены в области соответствующих технологий, и не программисты».

Шеин отметил, что ранее Российский союз промышленников и предпринимателей «высказал категорическую обеспокоенность тем, что при принятии такого решения о централизованной системе управления Интернетом в стране рискует централизованно медным тазом накрыться вся российская экономика и промышленность – при таких сбоях, которые в прошлом году мы наблюдали с «Телеграм».

«Газпрому», возможно, удастся вывести из-под действия закона свои технологические сети – но что делать остальным компаниям, которые не обладают таким лоббистским ресурсом, задал вопрос депутат.

Коллег поддержал коммунист Алексей Куринный. «Основная цель законопроекта – контроль за продвижением информации, – прямо заявил он. – Для чего? Чтобы эту информацию ограничить. Здесь никаких сомнений или иллюзий быть не может». При этом парламентарий предрек, что «Сеть будет регулярно падать, и никто за это не будет отвечать».

Аргументы оппозиции не убедили сторонников «автономного» Рунета. «Единоросс» Сергей Боярский в очередной раз повторил, что закон призван всего лишь обеспечить бесперебойную работу Интернета, который в России представлен миллионами пользователей и онлайн-сервисами. «Мы всегда говорим, что приветствуем развитие и иностранных ресурсов на территории РФ, если они действуют в рамках наших законов, – уточнил Боярский. – Мы с вами, коллеги, по-разному смотрим на груду кирпичей. Мы видим в них строительный материал, с помощью которого можно построить крепкое защитное сооружение – а можно посмотреть на это просто как на камни, которыми можно начать бросаться в стороны, нанося этим вред окружающим».

Обсуждение законопроекта в третьем чтении длилось менее 20 минут. При этом, когда спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил голосование, микрофоны в президиуме, очевидно, остались включены. В тот момент, когда на экране видеотрансляции высветилось табло для голосования, за кадром был слышен тихий голос: «Саша. Саша, не надо, по этому закону не надо. Они будут цеплять сейчас опять этот закон, то что кто-то голосовал, его в президиуме не было. Вот по этому закону не нужно».

Напомним, ранее спикер Госдумы попал в неприятную ситуацию с «дистанционным голосованием» – в тот день, когда он находился в поездке по Саратовской области, Володин чудесным образом сумел проголосовать на пленарном заседании нижней палаты парламента. Согласно регламенту нижней палаты парламента, голосовать депутаты могут только лично.

Похожий казус случился и сегодня при голосовании по вопросу о проведении электронного эксперимента на выборах в Московскую городскую думу. Тогда на табло высветилось, что голосовало 356 депутатов – но двое парламентариев заявили, что в зале находилось менее половины от списочного состава Госдумы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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