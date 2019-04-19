В поисках «козла отпущения»: власти Подмосковья играют в «мусорный футбол» и размывают ответственность за экологическую катастрофу

Министерство экологии и природопользования Московской области пытается отгородиться от темы строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ), проекты которых вызывают серьезные нарекания экспертов, высказывающих опасения о неизбежности экологической катастрофы в регионе. Ведомство с разрешения губернатора Андрея Воробьева «спряталось» за региональным минЖКХ, которое в свою очередь не намерено отдуваться за коллег из экологического министерства. К таким выводам пришла редакция РИА «Новый День», получив ответы от подмосковных чиновников на запросы относительно мусоросжигательных планов.

14 марта редакция обратилась в региональное минприроды с вопросами о целесообразности строительства заводов в Подмосковье, безопасности «типового» проекта, который представила компания «РТ-Инвест» – генподрядчик и крупнейший региональный оператор области, а также расчётами, как работа завода будет влиять на окружающую среду и здоровье населения. Вопрос актуальный на фоне многочисленных заявлений экологов, а также экспертного заключения Общероссийского гражданского форума, в котором прямо говорится, что в случае реализации нынешних проектов столичному региону угрожает экологическая катастрофа, сравнимая с последствия чернобыльской аварии.

Ответ оказался обескураживающим. 18 марта ведомство прислало сообщение, что согласно постановлению губернатора, полномочия министерства экологии и природопользования в сфере обращения с отходами производства и потребления, а также осуществления государственного надзора в сфере обращения с отходами переданы подмосковному министерству ЖКХ. «Таким образом, заданные Вами вопросы целиком относятся к компетенции Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, куда рекомендуем обратиться за разъяснениями. Благодарим Вас за интерес к экологической тематике», – говорится сообщении пресс-службы.

Редакция РИА «Новый День» действительно интересуется экологической тематикой, поэтому 14 марта запрос был направлен и в региональное министерство ЖКХ, которое, в свою очередь, нарушив закон о СМИ, не предоставило ответ в течение 7 дней после получения запроса. Сообщение поступило 11 апреля, через неделю после публикации материала о «молчанке» госструктур по поводу подмосковных МСЗ. Информацию от МинЖКХ сложно назвать ответом, поскольку пресс-служба ведомства, судя по всему, отвечала на свои вопросы, а не журналистов.

В частности, в министерстве сообщили, что 19 июня 2015 в Санкт-Петербурге был подписан Меморандум между Правительством Московской области, Государственной корпорацией «Ростех» и Хитачи Зосен Инова АГ, согласно которому стороны намерены организовать в Московской области строительство заводов по термической переработке ТКО (далее – Проект), а исполнителем, реализующим Проект, является ООО «РТ-Инвест». Можно лишь предположить, что это ответ на вопрос редакции – почему реализовывать проект будет «РТ-Инвест» через дочернюю компанию «АГК-1», которая не имеет опыт работы с производствами 1-класса опасности.

В министерстве также сообщили, что строительство заводов по термическому обезвреживанию «остатков, прошедших глубокую сортировку и уже не пригодных для вторичного использования и переработки», предусмотрено в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы» и «во исполнение приоритетного проекта «Чистая страна» на 2017 – 2025 годы, утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам».

Опять же, не совсем понятно, для чего дублировать общеизвестную информацию, если редакцию интересует вопрос, не «что» планируется строить, а «почему» в рамках «приоритетного проекта», ключевая цель которого «уменьшить негативное воздействие на окружающую среду», планируется строить именно мусоросжигательные заводы, появление которых может привести к экологической катастрофе.

Необходимость проекта в минЖКХ объяснили тем, что правительство Московской области совместно с госкорпорацией «Ростех» «поддерживают технологию нулевого захоронения ТКО, предполагающую в процессе термического обезвреживания ТКО образование электрической энергии и предусматривающую механизм возврата инвестиций в строительство генерирующих объектов, функционирующих на основе использования отходов производства и потребления». На этом объяснения министерства заканчиваются.

При этом, что кажется совсем странным, в министерстве ЖКХ подчеркнули, что на основании Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», именно министерство экологии и природопользования Московской области организует и проводит государственную экологическую экспертизу объектов федерального уровня и отметили, что «проектная документация всех четырех заводов по термическому обезвреживанию ТКО, включающая материалы оценки воздействия на окружающую среду, «получила положительное заключение государственной экологической экспертизы».

То есть, как получается, минэкологии не полностью удалено от темы мусоросжигательных заводов, однако чиновники предпочитают молчать по актуальному вопросу, который касается безопасности всех жителей ргиона.

Комментируя ситуацию в интервью РИА «Новый День», заслуженный эколог России, Андрей Пешков пояснил, что такое перекладывание полномочий стало следствием мусорного коллапса в регионе. По его словам, часть функций минприроды были переданы другому ведомству, чтобы «размазать» ответственность после ухода крайне непопулярного в области экс-главы минприроды Александра Когана.

«Вопрос не простой. Ответ кроется в том, за что сняли Когана (Александр Коган ныне занимает пост советника губернатора Московской области по вопросам экологии). Его сняли в связи с тем, что неудовлетворительно велась работа по выполнению поручений президента. Это привело к росту протестных настроений жителей столичного региона относительно власти. Эти выступления пошли против губернатора, президента», – отметил он.

Эксперт также обратил внимание, что политика в отношении обращения с отходами при Когане «была необоснованна и неразумна». «Но упорно, видимо, исходя из каких-то своих измышлений, эта политика проводилась на министерском уровне. И, видимо, недостоверная информация доводилась до вышестоящий начальников, в том числе, до губернатора», – сказал Пешков.

По его оценке, в результате действий министерства Когана в Московской области сложилась кризисная ситуация области обращения с отходами, особенно ярко это проявлялось в вопросе строительства мусоросжигательных заводов, которые являются «раздражающим фактором» для населения.

«Люди – не дураки, в столичном регионе достаточно высокий образовательный ценз, они (люди) понимают, что из себя представляют эти устаревшие технологии с обрезанной очисткой, которую сюда пытаются нам внедрить за десятикратные суммы», – подчеркнул эколог.

Пешков отметил, что после отставки в сентябре 2018 года Когана нужно было как-то решать проблему. «Кто-то должен был отвечать за это, ликвидировать последствия кризиса. Самый верный техничный метод – размазать ответственность. Это сделали с учетом того, что есть не один центр принятия решений. Новый министр Куракин (Дмитрий Куракин – выходец из министерства обороны) на себя грешки предыдущего министра, как любой человек, не захотел бы брать. Встал вопрос, как размазать ту ответственность, которая никуда не девается по закону сохранения энергии. Ее можно тонким слоем «размазать» по двум-трем ведомствам. А какие у нас есть возможности? – ЖКХ, в ведении которого сбор отходов и взаимодействие с управляющими компаниями многоквартирных домах», – сказал Пешков.

При этом он подчеркнул, что ответственность за экологическую безопасность граждан закреплена за министерством экологии, поэтому ведомство не имеет право не отвечать вопросы об экологических последствиях строительства мусоросжигательных заводов.

«Ведомства отправляют по кругу, потому что сказать нечего. Надо ситуацию исправлять. Министерство не может неправомочно снимать с себя ответственность, которая на нем лежит, как на природоохранном органе Московской области. Надо добиваться ответа. Это неправомочный посыл. Либо должностные лица должны быть наказаны соответственно и дан ответ, который предусмотрен, а законодательство предусматривает достоверную информацию об окружающей среде и негативном воздействии. Если в ведомстве не выполняют должностные обязанности, значит – не полностью соответствуют занимаемым должностям», – констатировал эколог.

Он считает, что перед подмосковным минприроды сейчас действительно стоит сложная задача. «Понятно, что действия нового руководства будут направлены на исправление ошибок, в том числе по принятию технологий, которые в общем-то не годятся по той весьма странной территориальной схеме обращения с отходами, которую разработал Коган вместе с Чибисом (эксзамминистра строительства и ЖКХ РФ, ныне – врио губернатора Мурманской области). Эта группа товарищей много чего накосорезили, прямо скажем. Теперь стоит задача не просто вывести из кризиса, но еще и исправить эти уже утвержденные ошибки. Непростая задача, учитывая, что это все взято на контроль на уровне президента и его администрации. Протестные настроения нарастают, становятся более осмысленными, более конструктивными, вовлекается большое количество сознательного трудоспособного населения, которое обеспокоено своей судьбой и качеством жизни», – сказал Пешков.

Как сообщал ранее «Новый День», федеральный проект «Чистая страна» и подпроект «Энергия отходов» осуществляет небезызвестная «дочка» «Ростеха» АО «РТ-Инвест». Программа предполагает строительство четырех заводов по экологически чистой термической переработке отходов в электроэнергию в Московской области и одного – в Казани. В Подмосковье «счастливое соседство» ожидает жителей Наро-Фоминского, Солнечногорского, Воскресенского и Ногинского районов.

Судя по официальным заявлениям, совокупная мощность переработки заводов в Московской области составит 2,8 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии. Как заявляют инвесторы, реализация проекта позволит снизить долю захоронения отходов на территории Московского региона более чем на 25%. «Газпромбанк» и ВЭБ уже заявили о готовности вложить в проект 155 млрд рублей.

В конце февраля комиссия рабочей группы общественной экологической экспертизы ОГФ разнесла в пух и прах типовые проекты мусоросжигательных заводов. Эксперты пришли к выводу, что строительство МСЗ повлекут за собой экологическую и онкологическую катастрофу и «взрыв». Сопредседатель общественного экологического движения «Во имя жизни» Валентина Ямщикова в комментарии РИА «Новый день» отмечала, что

необходимо остановить мусоросхительные планы, потому что это «безумие».

«Зеленые» планы и ранее вызвали настороженную и критическую реакцию экспертного сообщества и населения. Ранее экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин подчеркивал интервью РИА «Новый День», что экологическая карта Москвы и Подмосковья сейчас на «100% соответствует неосуществленным фантазиям бесноватого фюрера». Он пояснил, высокотемпературные факелы, которые, по словам власти и инвесторов, должны будут минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу, по сути, не могут обеспечить безопасность. «Есть зона рекомбинации опасных соединений. Чем мощнее факел, тем больше пространство, где вновь образовывающиеся диоксины и фураны рекомбинируют при падении температуры. Если у нас где-то работает мусоросжигательный завод, – это все равно, что на трубе сидит пулеметчик и стреляет по городу. И пулемет бьет приблизительно на 15 км. Я поверю в благие намерения наших чиновников, если они поставят мусоросжигательные заводы на Рублевке», – подчеркивал Шингаркин.

«Диоксины и фураны являются группой сверхстойких высокотоксичных соединений и имеют свойство накапливаться в организме человека, переходя «по наследству» к следующим поколениям его потомства. Они не обладают ни цветом, ни запахом, как и угарный газ, взвесь тяжелых металлов, то есть, получается, что запаха действительно может быть меньше. Самое страшное, что с новыми поколениями мутагенное действие диоксинов усиливается из-за их аккумулятивной способности», – отмечала ранее в интервью РИА «Новый День» ветврач-токсиколог Ирина Куделина.

Статистика заболеваемости населения, которое проживает вблизи таких «безопасных» объектов, повергает в шок. По данным московской городской поликлиники №66, (документ есть в распоряжении редакции), жители Косино-Ухтомского района, который находится в 5-6 км от мусоросжигательного завода №4 ГУП, за последние 5 лет в четыре раза чаще стали страдать онкологическими заболеваниями: в 2012 году было зафиксировано 112 случаев, а в 2016-м – 471.

При этом ранее Московская областная дума отказалась поддержать инициативы о проведении местных референдумов по теме мусоросжигательных заводов, как и законодательный запрет на их строительство.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.04.19

Вашингтон полгода не отвечает на предложения Москвы о предотвращении ядерной войны. / Россия не смогла обеспечить себя продовольствием. / Россияне рассказали, что их раздражает в туристах-соотечественниках. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»