Крах либерализма: Россию ждет конфликтное будущее

Господство либерального унитаризма, который коллективный Запад активно насаждал миру последние 70 лет, подходит к концу. «Социальный договор», предложенный в рамках этой системы, нарушен. Эта же тенденция характерна и для России, которая вступила в «эпоху транзита власти». Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали сегодня ведущие эксперты на Примаковских чтениях в Москве.

В частности, президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, академик РАН Александр Дынкин обратил внимание, что кризис либерализма в Европе и США «имеет циклические и структурные причины». «Либеральный универсализм постигла такая же участь, что и мировую пролетарскую революцию. Его кризис возник внутри западных обществ в связи с исчерпанием прежнего социального контракта. Этот «контракт», образно говоря, был подписан в начале 60-х годов в индустриальном доглобальном и нецифровом биполярном мире. Он был подписан во времена, когда мы не знали массовой миграции и климатических изменений. Суть этого контракта была проста – каждое следующее поколение живет лучше, чем предыдущее, у детей больше возможностей, чем у родителей. Сегодня, как мы понимаем, все совсем не так», – констатировал Дынкин.

По его словам, последние десятилетия показали, что либерализм не способен решить все проблемы, с которыми сталкивается мировое сообщество, более того, его основные постулаты подходят далеко не всем, что показали, в том числе, неудачные эксперименты по его внедрению на Ближнем Востоке. «Либеральный универсализм родил концепцию Большого Ближнего Востока, которая потерпела сокрушительное поражение в Ираке, Ливии и Сирии. Он чуть не взорвал Египет. Очевидно, что историческая колея, связанная с культурой, религией, традицией, национальными характером, климатом – имеет значение. Сбросив статую Саддама (Хусейна), нельзя в Ираке создать что-то подобное Швейцарии. Это важная вещь, которая часто ускользает от нашего понимания. Это тот либеральный универсализм, который потерпел поражение. Стремление все свести к единому шаблону – так в мире не бывает. В этом ограничение модели либерального универсализма», – подчеркнул Дынкин и отметил, что «еще одно заблуждение универсализма – что рыночная трансформация Китая неизбежно приведет страну к демократии».

При этом академик обратил внимание, что крушение идей либерализма ведет к ослаблению нынешних политических элит. Отсюда – рост популизма на Западе и протестное голосование. «Исчерпание социального контракта означает и кризис доверия к традиционным политическому центру. Поляризация общества приводит к росту популярности политических сил на краях политического спектра. Мы являемся свидетелями столкновения тренда к однополярности и полицентричным мироустройством 21 века», – считает Дынкин.

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов со своей стороны отметил, что ключ к событиям, которые происходят сейчас на международной арене, заключается в том, что «внутренние вызовы для всех становятся существенно важнее, острее и судьбоноснее, чем все, что происходит вокруг».

«То, что происходит, в том числе, и на Западе, показывает, как изменился мир, когда внутриполитические и внутриэкономические задачи определяют все остальное. Мы привыкли полагать, что внутри – одно, а снаружи – другое, но сейчас разделить практически невозможно. Внутренние события начинают перекрывать все вокруг», – сказал Лукьянов.

«Хуже того, мы все чаще становимся свидетелями того, как внешняя политика становится решением внутренних проблем. Инструментом, прямо скажем, не очень эффективным. В США самое яркое проявление просто в силу того, что это самая яркая страна в мире. Россия не исключение, мы увидим это в скором времени», – отметил также эксперт.

По его мнению, правительства многих стран не адаптировались к новой реальности, и изменение запроса общества повергает власти «в состояние повышенной нервозности, а иногда даже паники». «Эта внутренняя нервозность, связанная с необходимостью находить ответы на вопросы стабильного существования государств, выплескивается на международную арену и делает все происходящее малоуправляемым и очень слабопредсказуемым», – подчеркнул Лукьянов.

В этой связи он отметил, что «всплеск популизма – нормальное явление, когда изменяющееся общество перестало воспринимать политические структуры, которые думают, что знают, как надо». «Людям хочется слышать четкие ответы на вопросы. Отсюда рост правых и «зеленых» – ответ четкий, может быть, в чем-то спорный, но ясный обществу. Желание уйти от смутного и эластичного центризма, который принесла либеральная эпоха, для которого был характерен уход от конфликтов», – констатировал эксперт.

«Это относится к нашей стране, где политическая модель претерпевает явные изменения и тоже не останется в стороне от всех этих трендов», – заключил Лукьянов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.06.19

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