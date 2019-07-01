Россия, США и Китай: «бермудский треугольник» мировой политики

Мировое сообщество на пороге формирования многополярной системы с различными центрами влияния. Как считают эксперты, в настоящий момент можно говорить о «бермудском треугольнике», в который входят Россия, США и Китай – именно от этих государств сейчас зависит остальной мир. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, профессор НИУ ВШЭ Леонид Григорьев обратил внимание, что прошедший в Японии саммит G20 продемонстрировал, что без России серьезные вопросы не решаются. «Мы – «джокер» в мировом раскладе. Перемещаясь в любую проблему, мы усиливаем повестку так, что она становится важной. Мы при этом реализуем свои интересы с огромными трудностями», – отметил он.

По его оценке, сегодня обстановка на международной арене в большей степени зависит от трех игроков – президента РФ Владимира Путина, главы американского Белого дома Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. «Конечно, самое интересное – Трамп, Путин, Си Цзиньпин – вот этот треугольник, этот «бермудский треугольник». Мы имеем ситуацию, что если все трое нормально разговаривают, можно, условно говоря, пойти и спать спокойно», – сказал Григорьев.

Заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров со своей стороны отметил, что отношения внутри такого треугольника весьма своеобразные. «Отношения в треугольнике строятся, мягко говоря, удивительно. Когда Си Цзиньпин и Трамп беседуют по мировой экономике, нас туда не приглашают по понятным причинам. Мощь и американской, и китайской экономик намного превышает российскую. Что касается разоруженческих вопросов, то Китай в трёхстороннем формате участвовать в этом не хочет. Желание Трампа привлечь Китай – остается только желанием и навряд ли материализуется в ближайшем будущем», – считает он.

При этом эксперт обратил внимание, что из Вашингтона в сторону Москвы «идут противоречивые сигналы». «Трамп как президент США готов идти на переговоры по разоружению. С другой стороны, в его администрации появляются люди, предшествующий опыт которых свидетельствует о том, что они не хотели бы развивать ту тему и хотели бы вообще свернуть тему и проблематику разоружения», – сказал Сидоров.

По его мнению, «говорить о том, что сейчас есть сложившиеся треугольники, где можно решать проблемы, где есть определённость с главными направлениями, по которым должен идти мир», преждевременно. «Это переходность эпохи», – считает он.

В то же время ведущий научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН Андрей Давыдов со своей стороны отметил, что Вашингтон и Пекин возвращаются к нормальному переговорному процессу. «Отношения Китая и США вполне отвечают закону перехода количественных изменений в качественные. Китай приобретает новое качество нерегиональной державы, а по сути это борьба за лидерство в мире. Им пришлось приостановить ярое противостояние и вернуться к переговорному процессу и налаживанию торговых отношений», – сказал он.

По его оценке, отношения между Россией и Китаем сегодня находятся на очень хорошем уровне. «Отношения России и Китая сейчас общепризнано самые лучшие за всю историю. Нужно сохранять эти отношения, преумножать – более того, заставлять китайцев поверить в то, что это не только в наших интересах, но и в их. При всем при этом, у нас много всяких негативных моментов», – сказал Давыдов.

В то же время, как считает эксперт, России нужно быть осторожной в сотрудничестве с государствами, которые значительно превосходят ее экономически. «Многие говорят о союзе с Китаем. Но если рассматривать юридически, такого союза у нас нет пока, и не предвидится. Это не нужно Китаю. Нам тоже стоит задуматься, нужен ли нам союз со страной, у которой ВВП в 10 раз больше нашего… Такой союз всегда означает передачу и отказ от некоторых частей своего суверенитета», – сказал он.

Как пояснил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, дисбаланс в силах разных центров естественен для многополярного мира. «У нас на глазах тяжело, в муках рождается многополярный мир. При этом никто не говорит, что в условиях многополярности должна быть равновесность центров. Равновесность предполагалась, когда был двуполярный мир – тогда было важно, чтобы центры были уравновешены, а многополярность как раз подразумевает разнообразные центры и союзы», – сказал он.

Эксперт также отметил, что многим странам сейчас приходится завоевывать свое место в мировой политике и Россия не является исключением. «Саммит (в Японии) показал сильно изменившееся отношение к России. Все хотят говорить с Путиным, потому что без России многополярный мир не складывается никак. Это промежуточный результат, к которому российское руководство шло последние несколько лет, сознательно идя на серьезные издержки. У многих 5 лет назад был серьезный вопрос: что же мы делаем, зачем же мы идем против всего мира… Было серьезное давление и политическое и медийное. Но мы выдержали это давление, и сегодня ситуация принципиально меняется», – заключил политолог.

Москва, Мария Вяткина

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