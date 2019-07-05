С прицелом на Госдуму: в Москве отрабатывается тактика и стратегия парламентской кампании-2021

На выборах в Мосгордуму власть имеет возможность протестировать технологию работы с разным типом кандидатов для предстоящей в 2021 году кампании в нижнюю палату российского парламента. При этом те медийные лица, которым удастся получить мандаты городских депутатов, столкнутся с дилеммой, если решат участвовать в выборах в Госдуму – ведь столичной мэрии невыгодно назначать довыборы в гордуму по освободившемуся округу. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, директор по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов.

Эксперт ожидает, что после сентябрьских выборов-2019 федеральная власть начнет предметно обсуждать, по какой модели и сценарию пройдет избирательная кампания в Госдуму. При этом большая часть сегодняшних депутатов-одномандатников от столичного региона на перевыборы вряд ли пойдет – в силу возраста или очевидной невозможности избраться повторно. Не сработает в Москве в 2021 году и высвобождение отдельных округов для парламентских партий, как было с округом «эсера» Галины Хованской. «В силу её возраста понятно, что вряд ли она будет баллотироваться в округе. И уже на нынешних выборах в Мосгордуму мы увидим, что у «согласованных» кандидатов других партий – КПРФ, «Родины» – возникнут сложности в освобождённых округах, если там зарегистрируют оппозицию – полагает Пожалов. – А для оппозиции важен заход в Мосгордуму хотя бы парочки кандидатов: это демонстрация поступательного движения вверх и новая победная мотивация для своих сторонников после подзабытых уже локальных успехов на местных выборах два года назад, а также хорошая площадка для раскрутки в масштабе думского округа к 2021 году. Исход выборов в Мосгордуму неизбежно будет учитываться власти и оппозиции при подготовке к кампании в Госдуму, и московское политическое поле предстоящих выборов-2021 отчасти формируется именно сейчас».

Как отметил Пожалов, особенность нынешней кампании в Мосгордуму – большое количество известных и федеральных персон среди кандидатов от власти. Это дает основания предполагать, что новый состав столичного парламента может оказаться более медийным и общественно активным, чем прежний.

«В уходящем составе МГД федеральной фигурой является только Ярослав Кузьминов, ректор ВШЭ, и он один там объективно затерялся – сказал политолог. – Он свой округ освобождает, но зато в МГД заходит сразу несколько медийных и общественных фигур федерального масштаба. Такой была, пока не снялась с выборов, Нюта Федермессер. Среди оставшихся это проректор ВШЭ Валерия Касамара, несколько федеральных журналистов, руководитель Центра налоговой политики МГУ Кирилл Никитин, ректор РГСУ Наталья Починок – последняя может рассматриваться как кандидат, важный и для Администрации президента. Она возглавляет в Общественной палате РФ комиссию по социальной политике, а в федеральной «Единой России» курирует дискуссионную площадку по соцполитике. То есть, в новой МГД может оказаться целая группа депутатов, которые не являются привычными нам бюджетниками из социальной сферы или функционерами городской «Единой России», а относятся скорее к фигурам потенциально федерального уровня. Их профессиональные интересы и компетенции тоже больше подходят для подготовки проектов федеральных законов, а не городских. Да и Мосгордума сегодня практически не принимает собственных законов, почти все они вносятся мэрией».

По мнению Пожалова, такой подход к формированию списка провластных кандидатов объяснялся не долгоиграющими стратегическими целями, а решением тактической задачи: как правило, медийные персоны выдвинулись в протестных округах, где ожидалась сильная конкуренция. Однако эффективность этого хода будет зависеть от итогового набора кандидатов, так как в нём есть свои ограничения.

«При конкурентной кампании выдвижение медийных кандидатов и общественных деятелей в округе имеет смысл, если ожидается высокая явка. Но пока по всем опросам москвичам выборы неинтересны, а при низкой явке важна мобилизация активного «ядра», с чем пока лучше у оппозиции – отмечает Пожалов. – Это если опасные независимые кандидаты не будут зарегистрированы, то не будет и факторов, повышающих протестную явку. Тогда при выхолощенных списках оппонентов можно создать внешний шарм и яркий медийный фон, звать на участки аполитичную молодёжь, устраивать красочные ярмарки и праздники – ведь если у вас в бюллетене большинству пришедших никто не известен, кроме условной Марии Киселевой или Андрея Медведева, то не страшно рекламировать такие выборы».

Тем не менее, по оценке Пожалова, если оппозиция всё же будет зарегистрирована, то ставка на медийные персоны может создать и ряд трудностей для кураторов столичных выборов. Такие кандидаты хороши для кампании по партийным спискам, где они украшают собой команду или идут «паровозом». Это же касается и «кандидатов одной темы» – таких, как Федермессер. «Когда ты работаешь в округе, тебя забрасывают вопросами про капремонт, Жилищник, реновацию, ливневки, проблемы с низовой медициной – это стандартный набор вопросов в Москве, – пояснил собеседник агентства. – Федермессер же не смогла бы на встречах говорить: «Вы знаете, я иду не капремонтом заниматься и не низовой медициной, а паллиативной помощью». Ей надо было помогать и готовить ее к такой кампании, чтобы удержать в этом непростом округе».

Большой вопрос, окажутся ли медийные кандидаты так же сильно мотивированы, как оппозиционеры или тележурналист Пётр Толстой в 2016 году, на ежедневные встречи во дворах на протяжении всего лета? При низкой явке своего избирателя в конкурентном округе надо «тащить» на участки, без полного погружения кандидата в кампанию это сложно, лояльный власти избиратель давно уже не голосует просто «по разнарядке».

Сторонникам оппозиции или колеблющимся понятно, для чего идёт в Мосгордуму независимый от власти кандидат, и что он там будет делать. А у лоялистов будет возникать вопрос, останется ли после выборов «на земле» журналист Роман Бабаян или актер Андрей Соколов?

Кандидатам же из потребительского бизнеса (находится в сфере ответственности городского департамента торговли и услуг, которым руководит один из новых кураторов избирательной кампании Алексей Немерюк), который сменяет в МГД депутатов-застройщиков, придётся сперва стать своими для пенсионеров и бюджетников – традиционного электората власти на выборах с небольшой явкой. Потребрынок на этих выборах представляют хозяйка сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова (17 округ) и гендиректор сети аптек «Столичка» Евгений Нифантьев (11 округ).

Как считает эксперт, для кампании по округам при невысокой явке намного удобнее кандидаты от социальной сферы. В их числе действующие депутаты МГД – педагоги Антон Молев, Надежда Перфилова, медики Ольга Шарапова, Ирина Назарова и Татьяна Батышева. Для представителей социальной сферы общение с жителями по местным проблемам – часть их повседневной работы, они давно погружены в волнующие людей «низовые» и бытовые вопросы, с ними связано больше явных примеров помощи людям. «Среди новых лиц от мэрии в периферийных округах за пределами протестных районов тоже в основном идут социальщики – это главврачи и руководители центров социального обслуживания (ЦСО), которые уже имеют опыт избирательной кампании – они два года назад стали местными депутатами – отмечает Пожалов. – ЦСО за последние годы сильно изменились, на их базе реализуется популярная программа «Московское долголетие». Как ранее МФЦ кардинально поменялись в сторону открытости для людей и дружелюбия, то же самое сейчас происходит и с ЦСО. Зато среди кандидатов практически нет директоров школ, ведь после укрупнения школ новые руководители таких мегахолдингов воспринимаются людьми уже скорее как менеджеры-администраторы, а не бывшие учителя».

По оценке эксперта, в общем списке кандидатов власти выдвиженцев из социальной сферы мэрии окажется около трети, а ещё четверть – это наиболее сильные «единороссы», поэтому твёрдое большинство в Мосгордуме в любом случае останется за более «консервативной» группой городских депутатов.

Как отметил эксперт, предпосылки к смене стратегии избирательной кампании в Мосгордуму-2019 возникли в сентябре прошлого года, когда неожиданно для всех «правую руку» мэра Москвы Сергея Собянина, руководителя аппарата Анастасию Ракову перевели на социальный комплекс. «Ракова была крайне эффективным политическим менеджером. При ней была полностью отстроена машина выборов. И кроме сбоя в отдельных районах на малозначимых местных выборах 2017 года (да и тогда главная-то задача была успешно выполнена – заранее закрыть «муниципальный фильтр» для оппозиции), остальные выборы в последние годы проходили полностью под диктовку власти. А когда внутриполитический блок мэрии поменялся, это означало, что выстраивать конфигурацию выборов и принимать ключевые решения теперь будут при более плотном участии Администрации президента, – полагает собеседник агентства. – Вот и сейчас, думаю, с учетом общественного резонанса принципиальное решение о регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму будет приниматься не на уровне мэрии, а на уровне Администрации президента. И я вполне допускаю ситуацию, когда часть независимых кандидатов пропустят через подписной фильтр – по крайней мере, для федеральной власти в этом есть своя имиджевая польза (чтобы хотя бы отвлечь внимание от скандалов на петербургских выборах), а тогда кампания в Москве уже не сможет идти по инерционному сценарию».

Итоги выборов в Мосгордуму по конкурентным сценариям хотя бы в нескольких протестных округах, отмечает Пожалов, окажутся важны при политическом планировании большой избирательной кампании в Госдуму в 2021 году. Ведь в 2021 году – если только Администрация президента не пойдёт на ужесточение законодательства – независимые кандидаты смогут выдвинуться в округе без сбора подписей, как минимум, от «Яблока». А значит, провести ту кампанию без демократической оппозиции уже не получится.

«Москва – хорошая площадка для тестирования разных типажей кандидатов власти на будущее и того, насколько подходят медийные кандидаты для кампании более высокого уровня по одномандатным округам. А так как для порядка 10 (из 15) округов в Москве к выборам в Госдуму придётся искать новые лица, то как раз сейчас можно опробовать схему выдвижения от власти беспартийных медийных персон, общественных деятелей, не имеющих отношения к «Единой России». Возможно, на их основе к 2021 году получится сформировать список новой «гражданской партии» или блока, – говорит эксперт».

При этом, подчеркивает собеседник агентства, переход отдельных депутатов из будущей Мосгордумы в Госдуму вряд ли входит в планы мэрии и просчитывается сейчас: городской парламент формируется только по одномандатным округам, и при освобождении в нем кресла придется назначать внеочередные довыборы. «Туда прибежит вся оппозиция, – говорит Пожалов. – Довыборы в МГД нежелательны для городской власти, не зря же «придерживали» освободившийся полтора года назад округ коммуниста Клычкова. Но объективно, Наталья Починок или Андрей Медведев, в случае уверенной и конкурентной победы в этом году, к 2021 году вполне смогут рассматриваться как претенденты на освобождающиеся сложные округа в Госдуму. Да и если бы Нюту Федермессер удержали в 43 округе, то она стала бы очевидным выбором для новой «гражданской партии» на выборах в Госдуму по ЦАО вместо единоросса Гончара (Николай Гончар, депутат Госдумы, – ред.), которому уже за 70 лет».

В то же время, как отметил эксперт, учитывая, что горизонт политического планирования в России, как правило, не превышает года, как минимум, до окончания осеннего избирательного цикла предметно говорить про сценарий думских выборов преждевременно. Возможные политические решения на эту тему начнут обсуждаться только после детальной оценки итогов голосования в сентябре в Москве и регионах.

На данный момент на выборы в Мосгордуму выдвинулось более 400 кандидатов, 20 из них по данным сайта Мосгоризбиркома уже зарегистрированы. Выборы пройдут 8 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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