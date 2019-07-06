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Суббота, 6 июля 2019, 17:57 мск

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Торжественное шествие обернулось провалом: москвичам до Соболь нет дела

Фото: твиттер Любовь Соболь

Ставленница блогера Алексея Навального Любовь Соболь безуспешно ведёт избирательную кампанию в Мосгордуму. На данный момент завершился процесс сбора подписей, чтобы стать зарегистрированным кандидатом.

Протеже Навального решила с помпой явиться в Мосгоризбирком для сдачи подписей. Соболь призвала всех желающих прийти на «шествие», объявив это «нашей общей работой». Однако добровольцев поддержать юриста «Фонда борьбы с коррупцией» нашлось крайне мало. Зато к запечатлению «исторического момента» подошли со всей ответственностью: Соболь в окружении соратников торжественно несёт коробку с собственным логотипом.

По оценке наблюдателей, эта сцена выглядит довольно цинично. Особенно, если учесть все обстоятельства избирательной кампании Соболь. Вероятно, протеже Навального надеется, что электорат уже забыл, как она травила и выдавила с выборов известную общественницу Нюту Федермессер, и как довела беременного главреда RussiaToday Маргариту Симоньян до больничной койки. Что касается подписей, то в СМИ регулярно появляются сообщения об их «штамповке». Ранее правоохранительным органам удалось найти штаб в съёмной квартире в центре Москвы, где молодые люди занимались подготовкой подписей в поддержку Соболь. Причём сама юрист ФБК эту тему в разговоре с журналистами предпочитает обходить стороной, хотя подчеркивает о собственной «открытости» перед народом.

Такие действия Соболь не удивляют даже её бывших коллег. По словам экс-юриста ФБК Виталия Серуканова, она ещё в 2014 году использовала подобные методы, но тогда рискнуть побоялась. Учитывая разоблачение «подписного конвейера», Серуканов уверен, что действительных подписей у Соболь намного меньше необходимого количества. Этот вариант протеже Навального сыграет только на руку. Если Мосгоризбирком откажется регистрировать Соболь кандидатом, у неё появится очередной предлог, чтобы обвинить власть в несправедливости и намеренном притеснении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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