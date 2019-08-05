От криминальной до паразитической: обнародованы данные об отношении россиян к власти

Российская власть за последние 30 лет добилась от населения роста недоверия к политикам, отсутствия интереса к общественным делам и отказа от ответственности за происходящие в стране события. «Нынешний режим это вполне устраивает, поскольку на достижение такого состояния отчужденности и политической апатии общества и направлены основные технологии господства», – констатировали эксперты «Левада-центра» по итогам всероссийского опроса о характере власти – советской и нынешней – и ее оценках.

Так, в 1998 году 36% опрошенных назвали советскую власть «близкой к народу, людям». В июне 2019-го их число сократилось до 29%. Законной советскую власть 30 лет назад называли 32% респондентов, недальновидной – 23%, в 2019-м – лишь 20% и 18% соответственно.

Нынешнюю власть в 1998 году 63% россиян называли криминальной и коррумпированной, в 2019 году так отвечал лишь 31% опрошенных. Бюрократичной власть считало 22% респондентов, сейчас так полагает 24%. Далекой от народа и чужой в 1998 году ее характеризовал 41%, сильной и прочной – 2%, сейчас так полагает 23% и 14% соответственно.

В целом доля позитивных определений советской власти за 30 лет сократилась с 57% до 54%, зато серьезно выросло число респондентов, которые позитивно характеризуют нынешнюю власть: с 13% до 42%. При этом основными характеристиками советской власти за все 30 лет стали ее близость народу, бюрократичность, законность, авторитет и сила. Современную власть в основном за 30 лет называли криминальной, коррумпированной, далекой от народа, бюрократичной, непоследовательной, недальновидной, слабой, беспомощной и паразитической.

Аналитики отмечают, что более критично настроены к нынешней власти образованные, наиболее обеспеченные россияне от 27 до 50 лет, а также жители Москвы. Позитивно оценивают руководство страны селяне, малообразованные категории населения, пожилые люди и те, кто получает низкий доход.

«Нижняя точка уважения к российским политикам приходится на конец периода массовых демонстраций протеста (2011-2013 годов). Присоединение Крыма и конфронтационная политика в отношении Запада заметно подняли уважение к власти, хотя и не компенсировало доминирующие негативные оценки политического класса России», – обратили внимание в «Левада-центре».

Несмотря на общественно-политические события и влияние пропаганды, у россиян сохраняется двойственное восприятие и отношение к политике. «Даже если мы возьмем данные замеров в самые благоприятные для власти годы (за 2008 г. – пик массовой удовлетворенности экономическим положением, время потребительского бума и патриотически-милитаристской гордости, переживаемой после российско-грузинской войны; или за 2015-2016 годы – период крымской мобилизации и патриотической эйфории, консолидации вокруг государственной власти и наибольшей удовлетворенности ее деятельностью, максимумы одобрения президента), то мы все равно увидим ту же двойственную структуру отношения к власти, что и в годы нарастания общественного недовольства режимом, массовыми демонстрациями протеста среднего класса в крупнейших городах, падением популярности ведущих политиков и резко негативными оценками работы основных государственных институтов – Госдумы, правительства и т.п», – отмечают в «Левада-центре».

По мнению социологов, это явление можно объяснить реализованными усилиями власти по стерилизации демократического участия в политике и возможностей влиять на принятие важнейших для общества решений. «Общество, лишенное контроля над выборами, социальной политикой и политическими процессами, реагирует на происходящее тем, что хронически относится к российским политикам с высокой степенью недоверия и морального или профессионального осуждения», – поясняют эксперты.

После разочарования от неудавшихся реформ и развеивания надежд на справедливое социальное государство российское общество утвердилось во мнении, что во власть рвутся алчные и беспринципные люди. «Инерция тоталитаризма сказывается в том, что разделение властей провозглашено, но в реальности полностью уничтожено после 1998-2003 годов, – отмечают аналитики. – Старые двойственные советские представления о советской власти, ее оправдании и не соответствии своему идеологическому назначению, не только не исчезли, а напротив, трансформировались с одной стороны, в идеализированные образы прошлой власти (справедливой, заботливой, сильной, честной), а с другой – в негативные стереотипы коррумпированной, олигархической и развращенной плутократии. Основу этих последних представлений составили стандарты обывательского понимания бюрократии и власти, сложившиеся именно в позднесоветское время».

При этом новых представлений о власти за весь период неудачного транзита от распадающегося тоталитаризма к демократии так и не было выработано. Фактически сейчас существенным доверием у россиян пользуется только президент РФ Владимир Путин, хотя и у него за полтора года рейтинг упал с 59 до 40%. Министры, проводящие политику главы государства, имеют поддержку до 18% максимум, премьер – 7-9%, партийные лидеры в Госдуме тоже не могут похвастать народным одобрением: 14-15% у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 7-9% – у главы КПРФ Геннадия Зюганова, 1-3% – у председателя «Справедливой России» Сергея Миронова.

Зато существенно с ноября 2017 по июнь 2019 выросло число россиян, которые вообще не доверяют ни одному политику – с 24% до 37%, и это уже приближается к показателям популярности «национального лидера».

Более 80% россиян убеждены в том, что они не могут влиять на решения, принимаемые государственными органами, а более 60% убеждены, что выборы не заставят правительство действовать так, как хочет народ. Следствием этого стало отвращение к политике и отсутствие интереса к общественным делам, а также отказ от ответственности за происходящие события в стране или действия ее руководства.

«За 30 лет отказ от ответственности – соотношение мнений «несу моральную ответственность» и «никак не могу и не хочу отвечать» за действия правительства – изменилось в худшую стороны и составляет сегодня, соответственно: 12:60% и 12:54%, – говорится в исследовании «Левада-центра». – Разрыв такого рода вырос за это время в 2-3 раза. Нынешний режим это вполне устраивает, поскольку на достижение такого состояния отчужденности и политической апатии общества и направлены основные технологии господства. Авторитарные или тоталитарные репрессивные режимы, помимо прямого насилия, нацелены на разрыв отношений солидарности между разными социальными группами, реального участия в общих делах, подавления интереса к политике».

Как считают социологи, условием стабильности такой политической системы является именно искусственно созданное состояние всеобщего равнодушия к происходящему и выражение показной лояльности к режиму.

«Функционально идеализация советской власти служит условием для выражения недовольства и критического отношения к действующей власти, – полагают эксперты. – Это не частные особенности российской политической культуры, а проявление базовых для таких обществ механизмов негативной идентичности в условиях незавершенной или незападной модернизации. Именно в этом контексте рационально рассматривать и так называемый «рост популярности Сталина», и «ностальгию по СССР».

Опрос проведен 18 – 24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ, уточники в «Левада-Центре». АНО «Левада-Центр» была принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В самой организации не согласны с этим решением.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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