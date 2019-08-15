Почему в России растет протест? Опрос на сайте РИА «Новый День»

Последние полтора года в России явно набирает силу протестное движение. Очаги социальной напряженности возникают во многих частях страны и имеют разнообразные причины: от «партизанских» войн в Шиесе в Архангельской области до выступлений против возведения храма Святой Екатерины в Екатеринбурге.

Граждан страны возмущает отказ власти прислушиваться к мнению общества – например, тушить масштабные лесные пожары в Сибири. В числе претензий – недопуск оппозиционных кандидатов на региональные выборы, антисоциальная политика правительства РФ, пенсионная реформа и множество других решений.

Протест явно активизировался, что доказывает даже ситуация в «сытой» Москве, где власть пытается силовым способом заглушить антиправительственные выступления, но получается наоборот. Высокая социальная активность была несвойственна россиянам последние годы после «болотного» скандала, но пенсионная реформа, очевидно, многое изменила. В сейчас обществе возникают вопросы к представителям власти, высказывающим явное неуважение к жителям страны, но ответ официальной пропаганды о «руке Госдепа США» в этих событиях кажется, как минимум, очень сомнительным.

Редакция РИА «Новый День» решила узнать мнение своих читателей: «Почему в России растет протест?»

Варианты ответов:

Власть потеряла связь с реальностью и сама провоцирует протест

Жить в России стало невмоготу: повторяется ситуация 90-х

Зреет новая революция: верхи не могут, низы не хотят

Молодому поколению хочется «побузить», а этим пользуются

Госдеп США пытается организовать в России «новый майдан»

Протесты – результат борьбы «башен» Кремля

Оппозиция пытается совершить «дворцовый переворот»

Протеста нет, в России – все хорошо

Мне это совсем не интересно

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