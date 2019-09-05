Росстат изумил экспертов: официальная статистика зафиксировала парадоксальный рост экономики

Данные Росстата изумили экономистов: согласно официальным подсчетам, в июле в стране отмечен рекордный рост по двум видам экономической деятельности, объяснения которому специалисты не сумели найти. В очередном докладе «Индексы интенсивности выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности» эксперты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ отказались обсуждать динамику этой статистики до тех пор, пока Росстат не даст объяснения.

В докладе говорится, что при изучении данных Росстата по видам экономической деятельности за июль, аналитики столкнулись с парадоксальной ситуацией. При снижении интенсивности в трех промышленных видах деятельности, розничной торговли и потребительских расходов населения, интенсивность выпуска товаров и услуг показала прирост в 1%. Согласно выводам Росстата, его обеспечили четыре вида деятельности: сельское хозяйство, где начались уборочные работы, строительство – где в этом году возросли объемы работ в жилищной сфере, а также оптовая торговля и транспортная перевозка грузов. На долю двух последних видов деятельности пришлось 80% общего прироста.

В отчетах Росстата данные о товарной структуре оборота оптовой торговли крайне скупы. При этом известно, что около 70% в ней составляют пищевые продукты, напитки и табачные изделия, непродовольственные потребительские товары, а также твердое, жидкое и газообразное топливо.

«Однако интенсивность оборота розничной торговли снизилась; экспорт товаров, существенную часть которого составляют топливные товары, систематически сокращался с октября 2018 года по июнь 2019 года (и пока никаких косвенных свидетельств о его возможном резком увеличении в июле не имеется), – отмечают эксперты «Центра развития». – Остается предположить, что рост оборота оптовой торговли происходит за счет увеличения оборота оптовых торговых организаций друг с другом, но в сложившейся экономической ситуации это лишено какого-либо разумного смысла».

Не смогли аналитики объяснить и зафиксированный Росстатом в июле этого года взрывной рост грузоперевозок – он увеличился на 12,4%, и это рекорд с января 2010 года. Как правило, основными потребителями услуг перевозок грузов автотранспортом являются торговля и строительство.

«Но темпы изменения интенсивности их производства существенно уступают темпу интенсивности прироста перевозок грузов автомобильным транспортом, – отмечают эксперты. – Хотелось бы видеть в докладах и сообщениях Росстата объяснения факторов сдвигов в динамике статистических показателей в случаях резкого ее изменения. В силу указанных сложностей с интерпретацией динамики сводного индекса считаем целесообразным отложить обсуждение его изменения с начала текущего года и с января 2010 года до очередного нашего доклада с надеждой на уточнение Росстатом вызвавших сомнение показателей либо на разъяснение им факторов, обусловивших значения опубликованных величин».

Что касается динамики денежных доходов населения, то с начала этого года (во 2-м квартале по сравнению с 4-м кварталом 2018 года) они практически не изменились, увеличившись лишь на 0,2%. Социальные выплаты при этом возросли на 1,8%, а зарплата только на 0,4%. Доходы от предпринимательской деятельности и собственности россиян продолжают падать – сокращение составило 6,6% и 5,2% соответственно.

Расчеты Росстата регулярно вызывают непонимание экспертов. Ранее аналитики Института «Центр развития» НИУ ВШЭ уже обращали внимание, что июньские данные официальной статистики о росте промпроизводства содержат нестыковки и вызывают вопросы, как и более ранние выводы статистического ведомства, в том числе рекордного роста экономики в 2018 году.

Как отмечал экономист, партнер Matrix Captial Евгений Гавриленков, Россия оказалась в статистической тени. «Мы находимся в статистической тени, мы абсолютно не понимаем, что у нас происходит с экономикой», – говорил эксперт, и его выводы вновь подтверждаются.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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