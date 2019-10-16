В России изменится система оценки условий труда

Минтруд РФ решил усложнить работу компаний, которые занимаются специальной оценкой условий труда, от которой зависит заработная плата работника, его отпуск и пенсия, а также ужесточить контроль в этой сфере. Как заявила представитель думского комитета по труду – депутат Госдумы Светланы Бессараб, на этом рынке много нарушений, а сами оценщики нередко просто не передают данные о результатах работы в государственную информационную систему, что наводит на мысль об умышленном сокрытии информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения проблемы депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин со своей стороны указал, что формальная оценка условий труда может привести к ухудшению положения работников – в частности, отметил он, это педагогические работники. «Там идут повышенные нагрузки, и даже советская власть, которая лишних льгот не давала, установила ранний выход на пенсию, – подчеркнул он. – Сейчас каждый седьмой учитель работает на две ставки, а российский учитель вообще мировой рекордсмен по количеству времени, которое он тратит на бумажную работу. Я хочу, чтобы все это учитывалось при проведении оценки условий труда учителя».

В этой связи Смолин предложил внести в законопроект запрет на ухудшение положения работника в результате оценки условий труда. «Работодатели нередко используют оценку условий труда для снижения гарантий работникам, – обратил внимание парламентарий, отметив, что среди таких работодателей, к сожалению, оказалось и государство. – Недавно была проведена оценка условий труда психиатров, и в психиневрологических интернатах резко сократили отпуск психиатрам. Как вы отнесетесь к идее, что оценка труда не должна приводить к ухудшению социальных гарантий и ухудшению положения работников?»

«Я категорически против, – ответила депутат-«единоросс». – Спецоценка и повышающие тарифы по отчислениям в страховые фонды для того и подготовлены и утверждены государством, чтобы снижать классы вредности». Если ранее на железной дороге использовались паровые котлы, а кочегары топили углем, то сейчас пассажиров перевозят современные электропоезда, и труд машиниста стал существенно легче, объяснила Бессараб. «Сейчас электромашинистом поезда может стать даже женщина, а мы знаем, что женщинам категорически запрещено трудиться во вредных условиях. Нет, я категорически против такой нормы», – подытожила она, признав при этом, что угольщикам и металлургам оценщики, сговорившись с работодателями, пытались занизить классы вредности производства.

В свою очередь, депутат от КПРФ Вера Ганзя предложила отказаться от оценки условий труда для части профессий. «Нужно ли проводить такое мероприятие в кабинете учителя начальных классов? Если бы это делал сам Минтруд – понятно, а так этим занимаются коммерческие структуры, и берут за это немалые деньги, – пояснила она. – Возникает вопрос: сколько это стоит, и зачем это нужно? У меня складывается ощущение, что это кормление коммерческих структур из бюджета – да, как мне тут подсказывают, аффилированных».

Между тем, Минтруд не готов отменять такую оценку, сообщил в ответ заместитель министра Григорий Лекарев. Для части рабочих мест есть упрощенный декларативный порядок оценки, который пролонгируется еще на пять лет, если за этот период не было допущено несчастных случаев и профзаболеваний. «Сейчас спецоценка условий труда достигает 3 тыс рублей за одно рабочее место», – уточнил чиновник.

Законопроект в результате был принят в первом чтении единогласно 393 депутатами.

Документ обязывает оценщиков передавать данные о проведенной работе в ФГИС СОУТ, а также о фактах ликвидации их лабораторий и изменении состава экспертов. Если окажется, что организация скрыла эти данные, ее работа будет приостановлена до устранения нарушений.

Кроме того, Минтруд намерен дать исполнительным органам власти полномочия инициировать экспертизу качества специальной оценки условий труда, результаты этой экспертизы в обязательном порядке также должны передаваться ФГИС СОУТ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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