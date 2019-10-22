«Наши граждане второго сорта?» Правительство и Госдума вновь решили заморозить советские вклады в Сбербанке

Сегодня нижняя палата российского парламента вновь поддержала идею правительства РФ об очередной заморозке советских вкладов. На этот раз такие меры решено продлить до 1 января 2024 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», все три думские оппозиционные фракции традиционно отказались поддерживать такой законопроект, однако «единороссы» продавили документ большинством голосов в первом чтении.

Представляя законопроект, заместитель главы Минфина Алексей Моисеев отметил, что аналогичный закон о базовой стоимости социального набора принимается регулярно на протяжении двух десятков лет одновременно с проектом федерального бюджета, и документ, одобренный ранее Госдумой, действует до 1 января 2022 года.

«Если этого не сделать, то в ближайшие годы нам необходимо найти на выплаты гражданам 50 трлн рублей. То есть нам предстоит ежегодно совершать этот ритуал, чтобы не выплачивать долги, которые все равно выплачены быть не могут», – заявил со своей стороны депутат от «Единой России» Мартин Шаккум. При этом, по его словам, уже дважды Госдума предлагала правительству РФ найти механизм, чтобы урегулировать этот вопрос на долговременной основе. «Правительство эти рекомендации не выполнило», – констатировал он и предложил в третий раз рекомендовать кабинету министров разработать соответствующий законопроект.

Документ ожидаемо вызвал шквал возмущения думской оппозиции. В частности, депутат от КПРФ Валентин Шурчанов поинтересовался у замминистра, сколько лет еще Госдума будет замораживать выплату этих долгов, «ожидая, что наступит золотое время». «Деньги как таковые были возвращены, была утеряна потребительская стоимость, – возразил Моисеев, подчеркнув, что вопрос о возврате долгов не стоит. – Вопрос стоит о компенсации». На эти цели правительство ежегодно направляет более 5 млрд рублей, несколько категорий граждан получают соответствующие выплаты, отметил он.

«Сбербанк свои обязательства перед гражданами выполнил, деньги рубль в рубль были возвращены, – невозмутимо сказал госчиновник. – Речь не о том, что кто-то кому-то что-то не вернул, а правительство добровольно взяло на себя обязанности по компенсации этих потерь».

«Что касается этих потерь, то такой законопроект мы разрабатываем. Пока не готовы вам его представить, к сожалению», – уточнил Моисеев. «У правительства есть понимание, что делать с этими долгами?» – не отступали коммунисты. «Вы их отмените, или начнете понемножку рассчитываться? Или будете тянуть время? Там уже половину получателей найти невозможно», – указал депутат от КПРФ Алексей Куринный. «Решение еще не принято», – не сдавался Моисеев. Чиновник отметил, что в некоторых странах бывшего СССР компенсации советских вкладов вообще не производились – в частности, это Туркменистан и страны Прибалтики.

После этого подключился депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, который поинтересовался, читают ли молитвы в правительстве, когда выдвигают такие инициативы, и как после этого живут. «С народа три шкуры дерут, особенно с тех, кто попадает в долги к микрофинансистам, – напомнил он. – В нормальном государстве вопрос решился бы в суде – обращение миллионов сограждан в суд, решение суда – и будьте добры, деньги либо утром, либо вечером, но уже с процентами за просрочку, как тем гражданам, которые расплачиваются по своим кредитам».

Нилов призвал депутатов голосовать против этого законопроекта, указав на последние данные Росстата, по которым почти 50% жителей России могут себе позволить покупать только еду и необходимую одежду. «Есть акции Сбербанка, давайте этими акциями расплачиваться, есть акции других корпораций, есть недра – отдайте долги, если не деньгами, то этими ресурсами! Только тогда можно будет говорить о вере во власть и единении этой власти с народом», – подчеркнул Нилов.

Однако замглавы Минфина вновь заявил, что вопрос возвращения долгов не стоит, поскольку все долги желающим вкладчикам были отданы. При этом, отвечая на вопрос «эсера» Валерия Гартунга Моисеев уточнил, что прибыль Сбербанка в 2019 году составит порядка 868 млрд рублей.

«Поправлю Алексея Моисеева. Это долг, – возразил Гартунг. – Причем установленный федеральным законом от 10 мая 1995 года. Эти обязательства признаны внутренним государственным долгом, поэтому относитесь к нему точно так же, как к внешним долгам».

Парламентарий предложил Минфину рассчитываться частями, предоставив Госдуме график погашения этих долгов. «20 лет подряд с 1999 года заморожено исполнение этого обязательства. Тогда действительно была трудная ситуация, дефицитные бюджеты, сразу после дефолта, это было оправдано, – сказал Гартунг. – Но сейчас доходы государства позволяют рассчитываться с гражданами. Профицит за прошлый и за этот год приближается к 6 трлн рублей. Если вы даже 1% будете направлять – это 60 млрд! Это не 5 млрд, которые идут сейчас, это в 12 раз больше».

«Что, наши граждане – второго сорта? Перед гражданами других государств, по внешнему долгу мы рассчитываемся, а перед своими почему нет?» – поинтересовался он.

Однако против законопроекта проголосовали всего 94 парламентария. Инициативу правительства, которое два года игнорирует постановления Госдумы о кардинальном решении вопроса с замороженными вкладами, поддержали 314 депутатов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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