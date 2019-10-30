Новый передел строительного рынка? Власть «взялась» за долгострои

Российские власти решили серьезно «взяться» за объекты незавершенного строительства – «долгострои». Как передает корреспондент РИА «Новый День», в скором будущем возможен масштабный передел строительного рынка, о чем свидетельствуют заявления представителей ведомств, так или иначе связанных с отраслью.

Согласно анализу Счетной палаты РФ, в регионах России в стадии строительства находятся 71,3 тысячи объектов, из которых 3,3 тысячи относятся к долгостроям, 5,7 тысячи – к брошенным объектам. Общий объем вложений в проблемные стройки составляет около 7,5 трлн рублей.

Как пояснил сегодня на пресс-конференции руководитель Федерального казначейства Станислав Прокофьев, речь не идет о 71 тысяче недостроенных зданий. «Это 71 тысяча бухгалтерских записей. Если структурировать их на три больших группы, то 28% из них – проектно-сметная документация. Это то, на что деньги были затрачены, но в силу ряда обстоятельств, строительство не было начато. Нужно предметно взглянуть, а что за документация, насколько она актуальна, и подумать, как ее вовлечь в хозяйственный оборот. Если неактуальна – подумать о правовом механизме ее списания», – сказал он.

По его словам, вторая большая группа (более 20%) – объекты, которые строятся. «Здесь есть ряд объектов, строительство которых превышает 30 лет. И третья большая группа – она как раз должна быть прицельно изучена. Это порядка 10%, где объекты, которые в силу ряда причин не были проведены через государственную регистрацию. Нужно определить – почему и что это за объекты», – подчеркнул Прокофьев.

Как считает аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, проблема долгостроев в России не решалась слишком долго. «Существенного улучшения ситуации с объемом объектов незавершенного строительства, в том числе социально значимых, не происходит, несмотря на поручения руководителей нашей страны. На региональном уровне практически нет системной работы, чтобы она была направлена на решение задач сокращения объема, и она (работа), главным образом, не организована», – сказала она.

При этом аудитор подчеркнула, что долгострои – это нерезультативно потраченные бюджетные деньги. «По этим объектам существуют риски перехода в категорию брошенных. Перенос сроков ввода объектов в эксплуатацию, а по сути, затягивание сроков строительства ведет за собой удорожание строительства, в том числе по причине морального устаревания, технологических решений. Это отражает уровень профессиональной компетенции и культуры планирования. В долгостроях числится 71 объект с объемом 7,5 млрд рублей, строительство которых идет более 20 лет», – уточнила Орлова.

При этом она обратила внимание, что есть поручения премьер-министра РФ провести серьезное совещание. «Даны поручения министерству экономического развития, которое займется этим вопросом. У нас даже нет нормативного понятия, что такое «незавершенное строительство», – сказала Орлова.

По ее словам, для решения проблемы Счетная палата предлагает создать государственный информационный ресурс. «Если все пойдет так, как мы планируем, в декабре будет уже платформа, и весь анализ будет», – сообщила аудитор.

В этой связи примечательны также слова члена комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Ковалева, который отметил, что основная проблема долгостроев в том, что тендеры на строительство выигрывают компании, которые не имеют возможности завершить строительство. «Какие проекты попадают в долгострой? Когда выигрывает «компашка с ручкой и с компьютером», не имея ни людских ресурсов, не механовооруженности, ни опыта строительства. Надо проводить первый предконтаркт, отбор строительных компаний – из истории, что они строили, какой у них состав, обладают ли они собственным оборудованием», – подчеркнул он.

Исходя из его слов, можно сделать вывод, что к бюджетному строительству отныне будут допущены лишь те компании, которые пройдут отбор. С одной стороны, это действительно позволит отсеять недобросовестных девелоперов, с другой – ставит вопрос о монополии крупных строительных кампаний и реальной конкуренции на рынке.

Москва, Мария Вяткина

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