Абсурдная система: в российской «рыночной» экономике все больше советского менталитета

Финансовый блок правительства РФ создал в стране «квазирыночную экономику», где довлеет советский монополистический менталитет. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, власти разрушают конкуренцию, в том числе, в банковском секторе, возвращая времена СССР.

«Мы живем со старой ментальностью. Вопрос в том, что при наличии банковской системы, мы сужаем ее до такой степени, чтобы была советская монополия одного банка. Мы все никак не можем принять рыночные условия развития экономики», – констатировал Тосунян.

Как считает эксперт, конкуренция осталась только в первой десятке банков, остальные вынуждены бороться за выживание. «Это не рынок, это «квазирынок», это конкуренция пяти – десяти банков между собой, а всех остальных отбрасывают в менее выгодные условия – уже второй третий десяток банков уже оказывается в нерыночных условиях. Это серьезная проблема. Ее не осознавать невозможно», – выразил уверенность Тосунян.

При этом он обратил внимание, что число независимых банков уменьшается почти в геометрической прогрессии. «У нас доля того, что я называю «квазигосбанк» – банки с участием государственного капитала и банки, которые государство санирует, – с каждым годом нарастает. Буквально за несколько лет она выросла с 61% до 73%. Это нарушает конкурентную среду, позволяет навязывать определенную тарифную политику…Рынок имеет определенные правила. Одним из важнейших элементов является конкуренция. Только в условиях конкуренции можно создавать недефицитную экономику и добиваться снижения стоимости на любой товар и услугу», – подчеркнул Тосунян.

По его мнению, такой подход свойственен не только в отношении банковского сектора. «Это очень большая проблема, выходящая за рамки финансового рынка, но на примере финансового рынка очень ярко демонстрирующая некоторую непоследовательность экономических действий. Почему я сторонник того, чтобы в конце концов был бы принят закон о лоббировании? Чтобы было понятно, кто лоббирует подобный тренд, кто бенефициар, было бы понятно, какие аргументы решений, а не где-то за закрытыми дверями решалось», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.12.19

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