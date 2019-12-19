Предновогодний «подарок»: Росстат пересчитал реальные доходы россиян и доложил о «росте»

Федеральная служба государственной статистики порадовала россиян предновогодним отчетом о росте реальных доходов. Специалисты пересчитали данные, после чего оказалось, что, согласно уточненной оценке, повышение реальных располагаемых доходов населения за 9 месяцев 2019 года составило не 0,2%, а – 0,8%.

О пересмотре оценки накануне сообщило Минэкономразвития. Причиной для этого стало изменение базы сравнения из-за уточнения поквартальных оценок за 2018 год на основе информации, предоставленной Банком России, Федеральной налоговой службой (ФНС), Росреестром и рядом других ведомств.

Уточненные данные скорректировали темпы роста реальных располагаемых денежных доходов с первого по третий квартал 2018 года: с 1,4% до 1% в первом квартале, с 1,1% до 0,2% во втором и с 0,2% до 0% в третьем. При этом в четвертом квартале падение уменьшилось с минус 2% до минус 0,8%.

«В связи с уточнением базы за все периоды 2018 года изменилась динамика реальных располагаемых денежных доходов в 2019 году: в первом квартале 2019 года коррекция составила 0,3 п.п. (снижение на 2,2% вместо 2,5%), во втором – на 1 п.п. (рост на 0,9% вместо снижения на 0,1%), в третьем квартале – на 0,3 п.п. (рост на 3,3% вместо 3,0%)», – цитирует «Интерфакс» сообщение Росстата.

Стоит отметить, что пересмотр данных стал традиционным для Росстата в последний год. Ведомство регулярно пересчитывает базу, после чего докладывает о росте показателей. Как неоднократно отмечали неправительственные эксперты, эта ситуация привела к тому, что страна оказалась в «статистической тени», в которой невозможно понять, что реально происходит в экономике. В частности, директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев назвал «сильным разочарованием» уходящего года резкое ухудшение качества официальной экономической статистической информации. «Как делать прогнозы, не имея информации должного качества? У нас и так трудно понять, что происходит, а сейчас еще сложнее. Это разочарование года и особенность именно этого года», – констатировал он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.19

Ураганный ветер: в Москве объявлено штормовое предупреждение. / Москвичка готовила по рецепту из Сети и устроила взрыв – у женщины ожоги трети тела. / Виноделы назвали новый закон убийственным для российского игристого вина. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»