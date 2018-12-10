Средневековье, КВН и ручное управление: что скрывается за фасадом Конституции РФ

Конституция РФ, которой 12 декабря исполнится 25 лет, во многом вошла в противоречие с действительностью, в которой живет подавляющее большинство россиян, и служит лишь красивым фасадом и защитой интересов элитного меньшинства. Такое мнение в эксклюзивном интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. Тем не менее, по его оценке, в условиях очевидного социально-политического кризиса попытки изменить Основной закон могут привести к очень страшным последствиям.

Эксперт обратил внимание, что в стране нет общегосударственного консенсуса, более того, начался процесс десоциализации – а власти повезло, что у населения осталась советская психология, но рано или поздно нынешнее феодальное Средневековье, в которое погрузилась страна, закончится, причем – плохо.

«Новый День»: Алексей, добрый день. 12 декабря страна будет отмечать 25-летие Конституции РФ. Чем сейчас стал Основной закон страны, насколько он отвечает реалиям, в которых мы живем – или общество соответствует реалиям Конституции?

Алексей Неживой: Конституция – это основа социализации жителей, граждан страны, Основной закон, в котором прописано все гражданское устройство государства. С изменением этого устройства, естественно, должен меняться и закон. Эту Конституцию приняли в 1993 году после того, как в 1991-м изменилось государство. Но вопрос в том, насколько соблюдается Конституция, особенно в нынешней России – мы же видим, например, что право собственности, право передвижения, право свободы выражения мнения у нас, в общем-то, не работает. Но это естественно, потому что у нас государство устроено в интересах меньшинства, которое зарабатывает деньги.

То есть, цель элиты – это зарабатывание денег. А когда ты зарабатываешь деньги, понятно, что кто-то недоволен, так как ты же на ком-то должен зарабатывать эти деньги. Так что у нас все органично, все взаимосвязано: Конституция – как некий красивый фасад, а за фасадом – не очень приглядная картина. Это как сталинский ампир: тогда из-за нехватки денег делали красивый фасад, а за фасадом – кирпичики не очень хорошего качества.

Тем не менее, на данный момент в нашей стране лучше ничего не менять, потому что все покатится в тартарары. Политика всегда есть продолжение экономики, а Конституция всегда есть продолжение политики. У нас все находится в метастабильном состоянии, то есть любая маленькая подвижка – и все может очень здорово рухнуть…

Сейчас многие любят говорить, что революцию в 1917 году сделали большевики. Но это неправда. Революцию сделали царские генералы, которые заставили царя отречься в Могилеве от власти. Кстати, недавно г-н Лукашенко зачем-то приглашал в Могилев г-на Путина. И вы зря смеетесь, в политике такие вещи очень часто играют свою роль. По идее, в администрации президента РФ могли бы хоть чуть-чуть подумать головой...

А когда царя не стало, в стране наступила анархия. И не надо обвинять большевиков в том, что они устроили переворот, потому что взяли власть наиболее последовательные люди. Во Франции в свое время Наполеон взял власть, в Англии – Кромвель, в Германии была Веймарская республика, а потом Гитлер взял власть. Каждая новая власть предлагает свою модель для общества, соответственно, под эту модель и новую Конституцию.

Почему у нас все посыплется в тартарары? В современной России так и не сформировалась новая элита, она все время в поиске – то в православие ударяется, то в либерализм, то еще куда-то. А в итоге ничего нет, КВН один остался по большому счету. Все тянет только на КВН. Сегодня мы веселые и находчивые в этом направлении, завтра – в другом, все время глядим в светлое будущее, мы с комсомольских времен привыкли глядеть в светлое будущее. Но с комсомольских времен как мы сидели на должностях, не умели руководить, партия в ручном управлении решала проблемы. Так все и осталось – КВН и ручное управление.

А что такое ручное управление? Возьмем, например, Москву. Городом в ручном режиме руководит Анастасия Владимировна Ракова. У нее десять пальцев, и на каждом пальце, условно говоря, по тысяче ниточек. Когда она одним пальцем чуть дернет, сразу дергается много всего остального. Это система, она должна работать на кадрах, распределении функционала ответственности и средств. А ручное управление основано на преданных людях, и важен не результат, а только человек, которому ты доверяешь. Поэтому в итоге мы имеем то, что имеем.

По факту сейчас у нас любая отрасль управления в стране провалена – потому что у нас не ценятся кадры, нет культуры распределения ресурсов, все ресурсы загребаются на себя, и в итоге мы получаем донельзя коррумпированную организованную группу, которая занимается не решением проблем, а отжатием ресурсов. А наша Конституция очень хорошо соответствует этой ситуации.

«Новый День»: Но у нас же демократическая Конституция, провозглашающая ценность каждого человека, его прав и свобод. Это, по сути, такая либеральная Библия. Как это соотносится с нашей действительностью?

Алексей Неживой: Что такое либеральная ценность? Это свободный индивид, занимающийся хозяйством в собственных интересах, занимающийся отстаиванием только своих прав. По факту получается, что это жлобство и эгоизм – то есть, примитивные рефлексы. Сейчас мы полностью имеем то общество, которое отвечает этим интересам. Для либерала все остальные враги, потому что они ему конкуренты. Когда человек дорывается до власти – при этой психологии ему не нужно чьи-то вопросы решать, он начинает решать свои собственные вопросы, финансовые. Это культура нашей элиты.

У нас сейчас кто-то не имеет ничего и сходит с ума, а кто-то сходит с ума потому, что у него все есть – но ему хочется еще больше. Народ «вешается» от нищеты, покупает просроченные товары, а непонятно откуда взявшиеся олигархи, все бывшие работники ЦК ВЛКСМ, в Монако устраивают конкурс, у кого длиннее яхта. Там яхты больше 100 метров и стоят дороже, чем наш флагманский корабль крейсер «Петр Великий», они более современны и лучше оборудованы. Я не удивлюсь, если потом выяснится, что на этих яхтах стоят ракетные установки. Зачем этому человеку здесь что-то решать, если он может купить там яхту и дом там? Здесь он только решает вопрос получения максимальной прибыли для содержания своей яхты и своего дома.

Поэтому – да, мы имеем ту Конституцию, которую мы заслуживаем в этой реальности. Но эта реальность метастабильна. Сейчас, не дай Бог, что-то случится с первым лицом – и покатилось…

«Новый День»: К чему ведут разговоры о необходимости внесения изменений в Конституцию? Мы все помним, что в октябре об этом громко заговорил глава Конституционного суда Валерий Зорькин…

Алексей Неживой: У нас сейчас вся администрация [президента] работает только на одну идеологему – на передачу власти. Они же даже не стесняются этого, и говорят: у нас основная задача осуществить передачу власти в такое-то время. При этом у нас демократическое общество, у нас вроде как в Конституции написано о конкуренции политических идей, провозглашены демократические принципы, но администрация президента открыто заявляет, что их интересует только одно: они должны передать власть тому человеку, которому им скажут. Фактически у нас общество скатилось в Средневековье к сословному устройству, к передаче тем или иным способом престолонасления, потому что только это гарантирует стабильность членам сословий.

И экономики никакой нет, в средние века все было попилено между определенными корпорациями, все расписано от и до, никуда рыпнуться нельзя. В Европе это все закончилось большой кровью. Но у нас не созрела структура, которая может на это пойти. Наша элита лопнет не в результате внутренних причин, а в результате внешних, которые раскачивают ее стабильность. Сейчас ситуация такая, что, с одной стороны, им нужно вокруг кого-то собраться и передать власть, с другой – они вообще не нужны Западу на самом деле. Запад им нужен, а они ему нет.

Что бы ни делало наше правительство, его ждет неуспех, потому что ручное управление с круговой порукой ни к чему хорошему никогда не приводило. Все выродится в интерес узкой кучки людей в ущерб всем остальным. Вот с пенсионной реформой – чего они добились, кроме негатива? Ничего. И не будет никакой экономии, никаких позитивных эффектов, которые расписали экономисты. В итоге все кончится у разбитого корыта, причем очень плохо кончится. Но правительство продолжает на совещаниях обсуждать все новые налоги. Это говорит о том, что ребят понесло.

На место премьер-министра у нас сейчас кто претендует? Сергей Семенович Собянин. Но экономики-то у нас нет. Появились заводы – да, но это отверточные, сборочные производства. Наша технологическая независимость полностью уходит в прошлое, у нас нет технологий, случись что – мы автомобиль собственный не сможем сделать. Пока «ВАЗ» с «УАЗом» и «КамАЗом» остаются, но и их не будет через некоторое время.

Я думаю, вполне возможно, что правительство пойдет на изменение Конституции – потому, что ему уже некуда отступать. Оно потеряло адекватность.

Я люблю изучать историю русско-японской войны. Помните, в Порт-Артур вместо снарядов завезли иконы. А чем это отличается от нынешнего времени? Ничем. Люди, которые тогда были у власти, жили в другой реальности, она не имела отношения к необходимости развития страны. В итоге они получили то, что получили. Здесь картина такая же. Элита не смотрит на страну – она смотрит, как остаться у власти, у ресурса. Эта реальность им заменяет объективную. У нас получается несколько параллельных реальностей: государство, то есть все остальное население живет в одной реальности, а узкий круг людей живет в своей реальности. Это будет продолжаться, пока не лопнет – причин для этого может быть несколько: например, они могут сверху не договориться. Или сработает вариант, который начался в Приморье, Владимире, Хакасии, Хабаровске, потому что экономики нет никакой, а людям надо кушать. У нас не Индия, под кустом жить нельзя и ждать, что банан на тебя сверху упадет.

Еще одна тема – это история с Архангельском. По программе реновации сколько домов хотят сломать в Москве, восемь тысяч? И весь этот мусор вывезти в Архангельск. В Коми такая же тема, там тоже государство, которое берет, и ничего не дает. Но беспредел порождает беспредел.

В этой ситуации, конечно, можно поменять Конституцию, но это только усугубит ситуацию. В стране нет общегосударственного консенсуса, более того, начался процесс десоциализации. И это еще власти повезло, что у населения советская психология. Люди привыкли терпеть, они помнят, что войну выиграли, что кормили полмира. И это так, потому что весь мир до сих пор живет на наработках советской науки, потому что только в Советском Союзе на фундаментальную науку тратились деньги. У нас было все – а сейчас ничего нет. Но рано или поздно это плохо кончится.

Сейчас Конституция ни для кого не считается обязательной. Разве Конституционный суд у нас хоть что-то решает? В Москве возникают крупные земельные конфликты – потому, что по Конституции земля под домами принадлежит жителям. Но мэрия Москвы так не считает. Или вспомним «Ночь длинных ковшей» – было же зарегистрированное право собственности, пусть коррупционно, но зарегистрированное чиновниками. Но сами же чиновники взяли и все снесли. Поэтому не говорите, что она [Конституция] соблюдается.

«Новый День»: Хорошо, власть не соблюдает Конституцию. А население?

Алексей Неживой: Население? Ну вот, например, население обязано служить в армии. Но сейчас солдат за время службы в армии, может быть, два раза выезжает на стрельбища. Вопрос: зачем такая армия нужна? Нам в такой ситуации нужна наемная армия, то есть узкий круг людей для решения реальных вопросов. А сейчас если дойдет до столкновения, такая армия либо быстро кончится, либо откажется воевать. Наша, скорее всего, быстро кончится, потому что ее на самом деле не очень много. Да, наши офицеры до сих пор оперируют еще советскими понятиями, офицерская честь и тд. Но это очень быстро кончится, придет новое поколение, которое уже не будет так считать. Они будут как в американской армии: мороженое не подвезли – не воюем. В армию идут придурки, которые не могут социализироваться в других сферах.

Наша действительность и Конституция – это как символ гуманности в либерализме. Но когда мы смотрим на действия правительства, или Ливию, Сирию, мы видим, что гуманность очень избирательна. Она может быть, когда по телевизору показывают больного ребенка и все общество собирает на него копеечку. А государство совершенно не тратится на все это дело, причем непонятно, почему так происходит: по Конституции государство обязано нас защищать. В это время у нас идет оптимизация медицины и образования – потому, что государству все это не нужно.

У нас Сергей Семенович по 160 млрд рублей тратит на собственную плитку, и 40 млрд на бордюрный камень. А 160 млрд – это пять современных заводов и пять НИИ, которые год могут нормально работать, и через 5-10 лет дать нам собственные машины, самолеты, корабли, которые мы будем продавать на весь мир. Но это все не нужно. А нужно что?..

«Новый День»: Чтоб Москва похорошела при Сергее Семеновиче?..

Алексей Неживой: А разве она хорошеет? Возьмите Воробьевы горы, где построили канатную дорогу – но Главгосэкспертизу она не прошла, и эта красивая дорога через год или два съедет. И в Москве очень много таких вещей. Это делается не для того, чтобы Москва похорошела, а для того, чтобы определенная кучка людей могла оприходовать энную инвестиционную сумму денег. Нам говорят: у нас инвестиционный капитализм. А что такое инвестиционный капитализм? В 90-е годы был «бизнес по-русски», no money – no honey. Вот так все и осталось. Получают деньги, определенная группа лиц их рассовывает по карманам, а на остаток что-то изображает.

Поэтому мы не можем развивать ничего долгосрочного, а том числе в политике. У нас есть только одна долгосрочная перспектива: когда определенная группа людей сидит на финансовом потоке. А финансовый поток у нас один – это продажа ресурсов. Попутно нарисовался еще один – строительство супер-дорогих дорог – потому что все же не могут сидеть на нефти. Их строят приближенные. Очень простой вопрос: нужна нам дорога на Кавказе за огромные деньги? Может быть, с точки зрения коммуникаций она и нужна, но это когда у нас все хорошо в остальном.

Такова ситуация, и наша Конституция идеально соответствует этой ситуации. Это некий символ, как свобода в нашем государстве, вот это и есть набор этих либеральных символов. Да, они есть, но это... вот фонари наверху горят, а что под фонарями творится – это никого не интересует.

Москва, Татьяна Дорофеева

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