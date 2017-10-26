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NewDayNews.ru

Четверг, 26 октября 2017, 14:54 мск

российское информационное агентство 18+

Северо-Запад

В Египте без вести пропала гражданка России

В Египте без вести пропала гражданка России
Фото: Reuters

49-летняя уроженка Санкт-Петербурга Евгения Михайлова, проживающая в Египте, перестала выходить на связь. Родственники утверждают, что женщина должна была вернуться в Россию, но бесследно исчезла, с номера ее телефона им пришло сообщение о ее смерти.

Евгения Михайлова в последнее время работала в Каире, преподавала английский язык. Как сообщает со слов родственников женщины, в последнее время она писала о том, что в школе, где она трудилась, «сильны экстремистские настроения, и дети находятся под жестким давлением антигосударственной пропаганды; на этой почве возникли разногласия с руководством».

Михайлова утверждала, что ее избили и уволили за то, что она не поддерживала школьную политику. В консульстве РФ женщине посоветовали обратиться в полицию. Египетские правоохранители в свою очередь обвинили россиянку в нарушении миграционного законодательства.

Михайлова собиралась вернуться на родину и даже приобрела билет на 21 октября. Однако на рейсе женщины не оказалось, примечательно, что билет она не возвращала и не выходила на связь с 12 октября. Кроме того, с номера ее телефона родственникам пришло сообщение «She is not coming. She is dead. Justice» («Она не вернётся. Она мертва. Правосудие»).

Близкие забили тревогу и наняли адвоката, а также подали заявление в российские правоохранительные органы. В розыске пропавшей гражданки России родственники просят помощи у МИДа.

Каир, Зоя Осколкова

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