NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Политика

■■■■■■■■■

Публикации за 22.12.16

Выборы-2018: Ходорковский пообещал россиянам «альтернативный сценарий»

Выборы-2018: Ходорковский пообещал россиянам «альтернативный сценарий»

Опальный олигарх Михаил Ходорковский пообещал провести в жизнь некий «альтернативный сценарий», «если власть, как ожидается, устроит вместо выборов очередное шоу». Заявление Ходорковского размещено на сайте его организации «Открытая Россия».

«Мы обязательно будем участвовать в предстоящих «выборах» президента. Мы выступаем за безусловный допуск к выборам всех реальных кандидатов и поддержим тех из них, чья позиция будет достаточно близка к нашей», – пообещал Ходорковский и заверил, что сейчас активно обсуждает с экспертами план реформ.

По его словам, лично для него «важнее всего в предстоящих реформах воссоздание правового государства, с реально независимым судом и развитым гражданским обществом».

Ранее сообщалось, что «Открытая Россия» намерена принять участие в выборах райсоветов в Москве. Планируется подготовить не менее 400 кандидатов и оказывать им скрытую поддержку с прицелом на выборы мэра Москвы.

В сентябре Ходорковский объявил о старте проекта «Вместо Путина» по отбору кандидатов в президенты РФ на выборы 2018 года. В список были включены 14 политиков, в том числе Григорий Явлинский, Михаил Касьянов, дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева. В Кремле этот проект прокомментировали кратко: авторы подобных инициатив оторваны от российской действительности.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 22.12.16

Песков о выборах-2018: любой, кто отвечает нормам Конституции, может баллотироваться. / Первоуральские единороссы досрочно «слили» список кандидатов на думские выборы (ФОТО). / Автор New York Daily News отказался извиниться за статью, оправдыващую убийство Карлова. В Кремле назвали журналиста невменяемым. «Он не заслуживает упоминаний».

Ссылки по теме

© 2016, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter