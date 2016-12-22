Выборы-2018: Ходорковский пообещал россиянам «альтернативный сценарий»

Опальный олигарх Михаил Ходорковский пообещал провести в жизнь некий «альтернативный сценарий», «если власть, как ожидается, устроит вместо выборов очередное шоу». Заявление Ходорковского размещено на сайте его организации «Открытая Россия».
«Мы обязательно будем участвовать в предстоящих «выборах» президента. Мы выступаем за безусловный допуск к выборам всех реальных кандидатов и поддержим тех из них, чья позиция будет достаточно близка к нашей», – пообещал Ходорковский и заверил, что сейчас активно обсуждает с экспертами план реформ.
По его словам, лично для него «важнее всего в предстоящих реформах воссоздание правового государства, с реально независимым судом и развитым гражданским обществом».
Ранее сообщалось, что «Открытая Россия» намерена принять участие в выборах райсоветов в Москве. Планируется подготовить не менее 400 кандидатов и оказывать им скрытую поддержку с прицелом на выборы мэра Москвы.
В сентябре Ходорковский объявил о старте проекта «Вместо Путина» по отбору кандидатов в президенты РФ на выборы 2018 года. В список были включены 14 политиков, в том числе Григорий Явлинский, Михаил Касьянов, дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева. В Кремле этот проект прокомментировали кратко: авторы подобных инициатив оторваны от российской действительности.
Москва, Зоя Березина
Москва. Другие новости 22.12.16
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