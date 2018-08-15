Володин запутался в пенсионном вопросе: то пугает россиян отменой госпенсий, то хочет поднять их до 25 тысяч

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, похоже, испугался, что наговорил лишнего на встрече с жителями Саратова 11 августа, когда неосторожно заявил о возможной отмене государственных пенсий в России из-за дефицита бюджета, если не будет повышен пенсионный возраст. Отметим, что активно продвигаемая правительством пенсионная реформа была жестко раскритикована во время выступления политика: одна из участниц встречи прямо заявила, что ни она, ни ее внуки до пенсии не доживут, чем вызвала шквал аплодисментов в зале и крики «Браво!».

Сегодня Володин решил «реабилитироваться» в глазах россиян, заявив, что пенсии в России нужно поднять до 20-25 тысяч рублей в ближайшие годы. Свое предложение председатель Госдумы озвучил на рабочем совещании по подготовке больших парламентских слушаниях по проекту пенсионной реформы, намеченных на 21 августа.

По словам Володина, этот вопрос нужно «всесторонне рассмотреть… с участием экспертов, представителей институтов гражданского общества, делового сообщества, регионов, политических фракций Государственной думы», потому что «размер сегодняшних пенсий никого не устраивает».

Спикер Госдумы полагает, что «дыра в Пенсионном фонде будет увеличиваться», сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ. Володин предупредил, что «сложится ситуация, когда Пенсионный фонд не решает задачи роста пенсий и вывода их на средний показатель 20-25 тысяч рублей, а федеральный бюджет не сможет обеспечить решение прорывных задач ни в одной из сфер – образование, здравоохранение, социальная сфера, инфраструктура». По его мнению, выход из этой ситуации один – «совершенствование пенсионной системы». То есть проведение пенсионной реформы, против которой, согласно опросам социологов, выступает подавляющее большинство россиян – более 90%. Сейчас, судя по утечкам в СМИ, власти думают, как смягчить реформу – чтобы снизить недовольство населения и поднять рейтинги руководства страны и партии «Единая Россия» в преддверии единого дня голосования 9 сентября, когда в РФ пройдет череда выборов губернаторов, депутатов региональных заксобраниий, муниципалитетов.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется с 1 января 2019 года и продлится до 2034 года. Первое чтение в Государственной думе РФ законопроект прошел 19 июля – документ был принят благодаря усилиям депутатов из ЕР, все остальные фракции проголосовали против. Второе чтение намечено на 24 сентября. Инициатива вызвала массовое недовольство среди жителей страны. В различных российских регионах прошли массовые протесты.

Напомним, в июне 92% участников опроса «Ромир» высказались против повышения пенсионного возраста в РФ. Согласно результатам последнего опроса данного исследовательского холдинга, 91,5% россиян считают неубедительной аргументацию властей в пользу повышения пенсионного возраста, а 93,7% не верят в повышение пенсий после реформы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.08.18

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