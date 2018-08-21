Госдуму пикетируют противники пенсионной реформы. «Позор Путина, Медведева и «Единой России»!» (ФОТО)

Сегодня в полдень в Госдуме начнутся большие парламентские слушания по проекту пенсионной реформы. В обсуждении непопулярного проталкиваемого правительства вопроса о повышении пенсионного возрасту примут участие депутаты, общественники, представители кабмина и регионов. Между тем у входа в Госдуму около 10 часов утра появились первые протестущие против пенсионной реформы.

На одиночные пикеты вышли двое представителей партии «Яблоко», в том числе член политкомитета партии Сергей Митрофина. Активисты держат плакаты «Пенсионная «реформа» – позор Путина и Медведева!», «Пенсионная реформа – позор «Единой России»!», «Пенсионная «реформа» – ограбление народа», «Володина в отставку!».

Скриншот видео Youtube

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с жителями Саратова неосторожно заявил о возможной отмене государственных пенсий в России из-за дефицита бюджета, если не будет повышен пенсионный возраст. Отметим, что пенсионная реформа была жестко раскритикована во время выступления политика: одна из участниц встречи прямо заявила, что ни она, ни ее внуки до пенсии не доживут, чем вызвала шквал аплодисментов в зале и крики «Браво!». Позднее Володин, похоже, испугался, что наговорил лишнего на встрече с жителями Саратова, и попытался успокоить народ, заявив, что пенсии в России нужно поднять до 20-25 тысяч рублей в ближайшие годы.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Планируется, что реформа начнется с 1 января 2019 года и продлится до 2034 года. Первое чтение в Государственной думе РФ законопроект прошел 19 июля – документ был принят благодаря усилиям депутатов из ЕР, все остальные фракции проголосовали против. Второе чтение намечено на 24 сентября. Инициатива вызвала массовое недовольство среди жителей страны. В различных российских регионах прошли массовые протесты. Новые протестные акции по всей России планируется 2 сентября.

Напомним, в июне 92% участников опроса «Ромир» высказались против повышения пенсионного возраста в РФ. Согласно результатам последнего опроса данного исследовательского холдинга, 91,5% россиян считают неубедительной аргументацию властей в пользу повышения пенсионного возраста, а 93,7% не верят в повышение пенсий после реформы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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