Полпред на место губернатора: Путин сменил главу Северной Осетии

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова с формулировкой «по собственному желанию», сообщает пресс-служба Кремля. Этим же указом врио руководителя республики назначен полпред президента в Сибирском федеральном округе, бывший губернатор Севастополя Сергей Меняйло.

В Кремле отметил, что Путин провел онлайн-встречу с Меняйло, в ходе которой сообщил ему о кадровом решении.

Вячеслав Битаров руководил Северной Осетией с сентября 2016 года.

По информации ЦИК республики, парламент Северной Осетии выберет нового главу республики в единый день голосования 19 сентября.

Ранее сегодня ряд СМИ и телеграм-каналов со ссылкой на источники сообщили о скорой отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, однако в пресс-службе руководителя республики эту информацию опровергли.

Накануне президент России Владимир Путин принял добровольную отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, а днем ранее глава государства сменил руководителя Тувы. Глава республики Шолбан Кара-оол подал в отставку по собственному желанию.

Ранее, в марте эксперты «Минченко консалтинг» включили Вячеслава Битарова, Сергея Морозова и Шолбана Кара-оола в список глав регионов, рискующих потерять свои посты.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.04.21

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