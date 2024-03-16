Выборы стартовали в России, Трамп отказал Киеву в деньгах, диверсанты попытались прорваться в РФ – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Уходящая неделя была полна событий и политических решений, немалая часть которых касалась конфликта на Украине. Дональд Трамп отказался финансировать «войну» Запада на Украине, а Дмитрий Медведев предложил свою альтернативу киевской «формуле мира». Однако, самым значимым событием стали выборы президента РФ, итоги которых станут новостью уже следующей недели.

Событие недели – в России начались выборы президента страны

В России началось голосование на президентских выборах, которое продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Россияне могут проголосовать не только на избирательных участках, но и с помощью системы ДЭГ. Почти пять миллионов избирателей подали заявления для голосования дистанционно.

В ЦИК РФ пообещали, что предварительные итоги голосования объявят в первой половине дня 18 марта. Первые результаты голосования комиссия начнет публиковать с 21:00 мск 17 марта.

Противостояние недели – ВС РФ третьи сутки мешает киевским ДРГ ворваться в Курскую и Белгородскую области

Украинские диверсанты активно предпринимали попытки прорваться в Белгородскую и Курскую области, но российские бойцы доблестно защитили госграницу. 12 марта киевский режим отправил ДРГ при поддержке танков и ББМ проникнуть в Россию около Одноробовки Харьковской области, Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области, а также в районе поселка Теткино Курской области.

Украинские ДРГ продолжали попытки в течение нескольких дней. Пограничная служба ФСБ России и ВС РФ 14 марта вновь помешали противнику проникнуть на российскую территорию около поселка Теткино Курской области и Козинки Белгородской области. Диверсанты высадились с вертолетов и сумели войти в несколько домов на окраине белгородского села, но были выбиты на минное поле, где и погибли. С 12 по 14 марта ВСУ лишились более 1,5 тыс. боевиков, 18 танков и 23 ББМ.

Обещание недели – Трамп зарекся давать Украине деньги после возвращения в Белый дом

Экс-президент США Дональд Трамп отказался выделять средства на поддержку Украины в случае новой победы в президентских выборах. Он уверен, что Евросоюз не сможет сам «профинансировать войну», и без американских денег конфликт на Украине быстро завершится.

Атаки недели – ВСУ организовали несколько массовых атак дронов на регионы России

С начала недели участились массированные атаки ВСУ на приграничные регионы РФ. Только в ночь на 13 марта средства ПВО в шести областях обезвредили 58 БПЛА самолетного типа.

Но обезвредить удалось не все воздушные цели, были сильные пожары на топливных объектах, повреждения ЛЭП, оставлявшие без света по несколько населенных пунктов, и погибшие.

Формула недели – Медведев составил свое предложение о мире на Украине

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил свой вариант «формулы мира», который назвал мягким и гуманным для всех. Его формула состоит из семи пунктов, среди которых полная капитуляция и демилитаризация Украины, международное признание киевского режима нацистским и денацификация органов власти. Предложено, чтобы сразу после подписания мирного договора Украиной управлял временный парламент, чья задача сведется к составлению и утверждению акта воссоединения Украины с Россией.

Предложение недели – Путин предложил ввести прогрессивный налог

Президент РФ Владимир Путин считает, что российское общество готово к переходу на прогрессивную систему налогообложения. Изменения позволят получить большую отдачу для решения социальных вопросов и задач. Систему еще предстоит разработать, но ее частью станут налоговые вычеты. Многодетные родители смогут воспользоваться вычетом до 2,8 тыс. рублей в месяц на второго ребенка и до 6 тыс. рублей – на третьего и каждого последующего.

Смерть недели – назвавший опасные места Боингов инженер найден мертвым

Судившегося с Boeing бывшего инженера компании Джона Барнетта нашли мертвым в США. Официальная версия – самоубийство, но знакомые и коллеги погибшего сомневаются, что он свел счеты с жизнью. Бывший инженер Boeing обвинил корпорацию в попустительстве в области безопасности самолетов, использовании некачественных деталей и давлении на рабочих.

Новость о смерти Барнетта прошла на фоне участившихся сообщений о проблемах из-за конструктивных недостатков самолетов Boeing. Воздушные суда одно за другим теряли детали, в некоторых произвольно открывались двери.

© 2024, РИА «Новый День»

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