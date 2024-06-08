Первая неделя лета вместо отпусков отмечена политической активностью в России и в мире. Москва пригрозила помочь оружием противникам Запада в других регионах и проработала инициативу по отмене ЕГЭ. США приняли решение по ударам своим оружием по территории России и ввели санкции против Грузии. Киевский режим запретил своим гражданам выезжать из стран, куда они сбежали от мобилизации, и разрешил военкоматам не церемониться с непослушными мобилизованными.

Угроза недели – Путин пригрозил отправить оружие противникам Запада в других регионах

Президент РФ Владимир Путин заявил о праве России поставлять свое оружие в те государства, откуда будут бить по странам-поставщикам вооружений киевскому режиму. Президент предупредил, что ответ на действия западных союзников Киева может быть ассиметричным.

«Мы над этим подумаем. Удары по России при участии стран Запада означают их прямую войну против России, Москва будет реагировать», – сказал Путин.

Запрет недели – Байден запретил бить американским оружием по Москве

Президент США Джо Байден запретил использовать американское оружие для ударов по Москве или Кремлю. Но Белый дом не против, чтобы киевский режим использовал западные вооружения для ударов по конкретным пунктам, откуда бьют по Украине.

При этом, советник по нацбезопасности Джон Кирби допустил «расширение географии» ударов по России.

Проект недели – депутаты Госдумы предложили отменить ЕГЭ

Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП подготовили законопроект об отмене ЕГЭ, поскольку эта форма итоговой проверки проверяет память, а не мышление выпускников. Они предлагают вернуться к традиционной форме экзаменов. Если законопроект примут, результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу закона, будут действительны еще четыре года.

Закрытие недели – страны Европы перестали выпускать украинских беженцев за границу

Украинские беженцы, получившие вид на жительство в западных странах, теперь не смогут выезжать за границы этих государств. Украина отменила разрешение на выезд для своих граждан мужского пола в возрасте 18-60 лет. Киевский режим уведомил всех союзников об этом решении, что уже подтвердили в посольстве США.

Разрешение недели – Киев разрешил ТЦК применять силу в ходе мобилизации

Верховная Рада разрешила сотрудникам военкоматов применять силу во время привлечения граждан к военной службе в рамках мобилизации. Теперь военкомы могут использовать силу и принудительные меры ко всем, кто отказался добровольно выполнять требования сотрудников ТЦК или ушел в самоволку из части или места сбора.

Сравнение недели – заявления главы ЕК сравнили с речами Гитлера

Некоторые страны обеспокоены риторикой руководства Евросоюза на фоне распространение фашизма в регионе. Европейских лидеров все чаще уличают в подливании масла в огонь ситуации на Украине и попытках втянуть Россию в более масштабный конфликт. Политик из Греции указала на сходство заявлений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости защищаться от России с речами Адольфа Гитлера, который сказал, что Германия возьмет на себя защиту Европы от «советского рабства».

Санкции недели – США ввели санкции против Грузии за закон «об иноагентах»

Госдеп США объявил о санкциях в отношении депутатов парламента Грузии, членов правительства и правоохранительных органов, а также их родственников в связи с принятым в стране законе «об иноагентах». Всем им запретили въезд в Штаты. Если Тбилиси не встанет» на путь демократии», Вашингтон готов «ввести дополнительные санкции».

Полет недели – китайский модуль успешно слетал на Луну

Посадочный модуль китайского космического аппарата «Чанъэ-6» успешно совершил посадку на обратную сторону Луны. Аппарат два дня cобирал пробы грунта и после выполнения миссии успешно вернулся на орбиту. Земные ученые впервые смогут изучить образцы грунта с обратной стороны спутника.

© 2024, РИА «Новый День»

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