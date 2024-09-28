На последней неделе сентября всю страну всколыхнуло ЧП в Красноярском крае, где родители потеряли четырех детей из-за отравления. Для Запада потрясением стало заявление Москвы о планах изменить политику ядерного сдерживания на фоне обсуждения вопроса о применении дальнобойных ракет по территории России.

Трагедия недели – четверо детей умерли от отравления, а их родители попали в больницу

23 сентября в селе Красная Сопка Красноярского края жертвами отравления стали четверо детей: 6, 11, 12 и 13 лет. Оба родителя пришли в себя, и вскоре их состояние улучшилось настолько, что их выписали из больницы. Случай получил большой общественный резонанс, следствие назначило серию экспертиз для установления точной причины смерти детей.

Семейство попало в больницу после ужина продуктами, купленными в местном магазине, который тут же попал под подозрение. Проверка не выявила вредных веществ в товарах с прилавков и в продуктах, изъятых в доме пострадавших. Предварительно, причиной смерти стало отравление средством от насекомых. Эксперты выясняют, как оно попало в организмы детей.

Обновление недели – Россия обновит ядерную доктрину

Президент РФ Владимир Путин предложил Совбезу РФ обновить ядерную доктрину страны. По его мнению, агрессия против РФ неядерного государства при поддержке ядерного должна считаться их совместным нападением. Также предложено расширить перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания. Так, массированный старт средств воздушно-космического нападения и пересечение госграницы РФ будет считаться прямой угрозой суверенитету, ответом на которую может стать ядерный удар.

Госдеп США возмутился и назвал предложенные изменения «безответственными» и «несвоевременными». Глава министерства Энтони Блинкен призвал весь мир осудить изменения в политике ядерного сдерживания России. В Белом доме испугались, что снятие запрета на использование Киевом дальнобойного оружия может попасть под действие новых положений ядерной доктрины.

Продвижение недели – ВС РФ взяли в клещи Угледар

Подразделения ВСУ оказались «в клещах» российских войск на угледарском направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, подвоз свежих сил противника на позиции невозможен, они могут только выводить основные группы. Российские войска взяли под огневой контроль единственную дорогу, по которой можно было снабжать Угледар.

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая назвала потерю Угледара для ВСУ вопросом времени. Поскольку за Часовым Яром нет фортификаций, способных сдержать продвижение российских войск.

Разочарование недели – «план победы» Киева оказался очередным требованием помощи

Владимир Зеленский анонсировал свой «план победы» как способ закончить конфликт с Россией и создавал интригу о его содержании до оглашения в Белом доме США. Близкий к киевскому лидеру источник рассказал, что документ состоит из пяти пунктов, которые включают конкретные цифры и объемы военной помощи Украине. Но в нем нет положений о переговорах или уступках Москве ради скорейшего выхода из кризиса.

В Белом доме еще до встречи Зеленского с Джо Байденом заявили, что план их не впечатлил. «План не имеет комплексной стратегии и представляет собой не более чем переработанную просьбу о предоставлении большего количества вооружений и снятии ограничений на ракеты большой дальности», – рассказал один из чиновников.

Последствия недели – Минпромторг назвал негативные последствия высокой ставки ЦБ РФ

Минпромторг РФ предупредил, что длительное сохранение высокой ключевой ставки может привести к исчерпанию восходящего инвестиционного цикла, необходимого для расширения предложения для удовлетворения спроса на промышленную продукцию. Министерство отметило, что объемы производства растут уже не так активно.

При этом, глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что ключевая ставка в октябре вновь может быть повышена. А в ВТБ предположили, что она вырастет выше 20%.

План недели – Генштаб подготовил план освобождения Курской области

Генеральный штаб подготовил план освобождения Курской области и активно работает над его выполнением, сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин. Он пообещал, что в ближайшее время территория российского региона будет полностью освобождена от вооруженных формирований Украины благодаря мужественным действиям бойцов ВС РФ.

Скандал недели – Зеленского обвинили во вмешательстве в американские выборы

Группа республиканцев в палате представителей потребовала проверить визит президента Украины Владимира Зеленского на оружейный завод на вмешательство в американские выборы. Главу киевского режима сопровождали исключительно демократы, а сам он высказывался слишком похоже на заявления из предвыборной речи Камалы Харрис.

В Белом доме максимально быстро заявили, что поездка на оружейный завод была инициативой Киева. И напомнили об участии Зеленского в мероприятии с губернатором штата Юта республиканцем Спенсером Коксом.

© 2024, РИА «Новый День»

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