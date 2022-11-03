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Четверг, 3 ноября 2022, 09:37 мск

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Банки предложили ограничить минимальный размер ставки по ипотеке

Российские банки предложили ЦБ ввести минимальный порог ставок по кредитам на жилье. Регулятор считает, что ипотечные программы «от застройщика» вводят клиентов в заблуждение.

Ранее Центробанк РФ опубликовал доклад о рисках льготной ипотеки «от застройщиков». Дело в том, что девелоперы предлагают ставки гораздо ниже рыночных или ставок по госпрограммам. Такое возможно за счет субсидии от продавцов недвижимости. Стандартный механизм предполагает, что застройщик компенсирует банку разницу между «квазильготной» и рыночной ставкой, а свои расходы может заложить в стоимость квартир. Банк России считает, что такая схема приводит к искажению стоимости недвижимости, вводит в заблуждение заемщиков и создает риски для банков недополучить процентные платежи. Поэтому регулятор предложил несколько вариантов ограничений такой ипотеки.

В письме Ассоциации банков России (АБР) говорится, что предложенные ЦБ варианты ограничений «квазильготной» ипотеки избыточны, пишет РБК. В частности, эти меры создают излишнюю нагрузку на капитал банков, распространяются на уже выданные ссуды или кредиты, которые не имеют обозначенных регулятором рисков, а также затрагивают аспекты, на которые банки влиять не могут.

«Не совсем правильно усилением регулирования кредитных организаций бороться с «неправильной» ценой, предлагаемой застройщиками. Это не зона ответственности банков», – отмечает вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, риски «квазильготной» ипотеки есть, но они «не настолько громадны, чтобы регулировать выдачи методами надбавок».

К тому же проблема возникает только в том случае, если заемщик в самом начале срока кредита не сможет вносить платежи. Тогда при быстрой реализации залога сумма может быть недостаточной для покрытия всей задолженности, заемщик может оказаться еще должен. В этом случае введение минимальной ставки – хорошее решение.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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