Ученые обнаружили биологический способ спасения вечной мерзлоты от таяния

Стада крупных копытных способны сдержать катастрофически резкое нарастание глобального потепления и снизить темпы таяния вечной мерзлоты в Арктике. Такие выводы сделали ученые Университета Гамбурга. Их работа опубликована в журнале Nature Reports.

По оценкам профессора Кристиана Бира, сохранить вплоть до 2100 года можно до 80% площади мерзлотных почв. Но, это возможно при условии принятия определенных скоординированных мер, в противном случае половина площади вечной мерзлоты оттает. В качестве действенной меры ученые предлагают населить крайний север большими стадами таких животных, как бизоны, овцебыки, лошади и северные олени.

Более 20 лет назад ученые Сергей и Никита Зимовы переселили в район Плейстоценового парка, расположенного в районе поселка Черского (северо-восток Якутии), стада бизонов, зубров, оленей и лошадей. Все это время проводятся наблюдения за влиянием этих животных на почву, отмечает Naked Science.

Исследователи выяснили, что крупные стада копытных топчут и разрывают снег на обширных пространствах, это сильно снижает изоляционные свойства снежного покрова, что способствует более глубокому промерзанию почвы. «Этот тип естественных манипуляций в экосистемах, которые особенно актуальны для климатической системы, до сих пор едва исследованной, но обладающей огромным потенциалом», – объяснил Бир.

Климатическое моделирование температурных процессов показало, что применение данного метода с переселением стад понизит нагревание атмосферы земли до 2,1 градуса, что на 44% меньше и могло бы быть достаточным для сохранения 80% мерзлоты, как показывает модель.

Столь выдающихся результатов едва ли удастся достигнуть на практике, но результаты обнадеживают тем, что даже небольшая часть территорий, заселенных стадами копытных, в значительной мере будет способствовать охлаждению нашей планеты.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.03.20

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