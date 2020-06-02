Ученые обнаружили влияние лесных пожаров в Сибири на экосистемы рек и морей

Пожары в российской тайге изменяют состав воды морей Северного Ледовитого океана и структуру их обитателей. К таким выводам пришили исследователи из Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН в сотрудничестве с зарубежными коллегами. Об этом сообщает пресс-служба КНЦ СО РАН.

По оценкам ученых, в связи с прогнозируемым в ближайшие десятилетия увеличением частоты пожаров и их интенсивности, произойдет рост содержания азота в реках Сибири и снижение поступления в них углерода. Это может отразиться на продуктивности сибирских рек, а также морей Северного Ледовитого океана. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific reports.

Ежегодно реки Сибири выносят в Северный Ледовитый океан около 35 млн тонн органических веществ. Так, только Енисей за год выносит в океан порядка пяти млн тонн органики и чуть менее 100 тыс. тонн азота. Эти соединения оказывается в водах рек, будучи вымытыми из лесной почвы. В последние годы из-за изменения климата и деятельности человека на территории северной Евразии возросло количество и частота лесных пожаров. Кроме того отмечается таяние вечной мерзлоты, что отражается на способности почвы удерживать органические и неорганические соединения.

Ученые провели многолетние исследования химического состава малых рек Эвенкии, где произрастают лиственничные леса на вечной мерзлоте. Их интересовали водосборные бассейны, пройденные пожарами в разное время – от одного года до ста лет и более назад. Исследователи выяснили, что сообщества бактерий в реках переключаются с поглощения органической формы азота на нитратную форму. При этом, именно нехватка доступного органического субстрата ограничивала их способность поглощать азот.

Исследование показало, что на восстановление концентрации и исходного молекулярного состава растворенного органического углерода до предпожарных значений требуется около 50 лет. За этот период в лиственничных лесах вновь формируется органических слой на поверхности почвы, который и является основным источником растворенной органики в реках Сибири. Нитратная форма азота реагирует на последствия пожара иначе. Ее концентрация увеличивается в течение примерно десяти лет из-за аэрации и дренажа почв, а также гибели растительности, которая поглощает азот в ненарушенных пожарами лесах. Таким образом, по мере восстановления лесной растительности уровни нитратов в ручьях снижаются до предпожарных.

Последствия роста концентраций нитратов сложны. С одной стороны, наблюдаемые концентрации азота свидетельствуют об ухудшении качества вод по этому параметру. С другой, избыток азота может привести к росту продуктивности водоемов. «В глобальном масштабе происходящие изменения касаются и Северного Ледовитого океана, который уже сейчас получает больше пресных вод, чем раньше», – резюмировал один из авторов статьи, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией биогеохимических циклов в лесных экосистемах Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Анатолий Прокушкин.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 02.06.20

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