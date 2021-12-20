Эксперты ВШЭ оценили средний размер «откатов» при госзакупках в России

Эксперты Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ оценили объем коррупционных выплат при госзакупках в России. В ходе анонимного опроса участвующих в системе госзакупок компаний выяснилось, что при прохождении конкурсных процедур с коррупцией сталкивались почти три четверти (71%) поставщиков. 28% затруднились с ответом или отказались отвечать. Результаты исследования приводит РБК. При этом средний размер «отката» в коррупционной схеме составляет пятую часть (22,5%) от общей суммы госконтракта.

В ходе исследования было опрошено 1,2 тыс. представителей компаний, которые вовлечены в конкурсные процедуры, из разных регионов: 53% – из микропредприятий, 34% – из малого бизнеса, 6% – из среднего, около 7% – из крупного.

83% респондентов признались, что осуждают коррупцию. Бороться за заказ незаконными способами их вынуждает слишком высокая конкуренция за госзаказ, говорится в докладе.

37% опрошенных назвали главным фактором для получения госзаказа сговор между заказчиком и поставщиком или между участниками торгов. «В текущих условиях поставщику выгоднее вступать в сговор, чем работать над уникальностью или инновационностью товаров, работ или услуг», – отмечают авторы исследования.

По их оценке, общий объем взяток составляет 6,6 трлн рублей, что сравнимо с 6,2% ВВП России, или 35,3% от доходной части бюджета РФ (18,7 трлн рублей).

При этом сумма взятки варьируется от 3% до 65% от стоимости контракта. Чаще всего назывались варианты в 3%, 5%, 10%, 15% и 20%. Лишь 14% респондентов указали нулевую сумму взятки.

Исследователи сделали выводы как из ответов на прямые вопросы о коррупции, так и на косвенные. Они отмечают, что многие избегали искренних ответов из-за опасений уголовного преследования или общественного осуждения.

По словам замдиректора Института государственного и муниципального управления ВШЭ Константина Головщинского, опрошенные вспомнили около 2,3 тыс. примеров из практики, в которых назвали средний размер отката (включая нулевой показатель), что стало выборкой для расчетов.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»