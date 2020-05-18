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Понедельник, 18 мая 2020, 13:24 мск

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США испугались нового российского экраноплана

Фото: ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

Россия создает нового «морского монстра» – экраноплан А-050. Об этом пишет американское издание We Are the Mighty. Заявлено, что судно на динамической воздушной подушке будет запущено до конца текущего года. Издание считает, что А-050 является развитием экспериментального «Каспийского монстра», который стал основой для экраноплана-ракетоносца «Лунь».

Благодаря современным материалам, масса А-050 «Чайка-2» не превышает 50 тонн. Аппарат способен взять на борт до 9 тонн полезной нагрузки, например, до 100 бойцов с вооружением. Издание пишет, что «Чайка-2» будет разгоняться до 450 километров в час и преодолевать до 5 тыс. километров.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия ведет разработку перспективного экраноплана с ракетным вооружением на борту. Предполагается, что аппарат будет использоваться для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей.

Москва, Иван Гридин

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