Роскосмос не исключает повторного запуска миссии «Луна-25»

В госкорпорации «Роскосмос» не исключили повторения миссии «Луна-25». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании.

Сегодня генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов провел рабочее совещание с коллективом разработчиков «Луны-25» и обсудил дальнейшие перспективы российской лунной программы. Борисов подчеркнул, что незавершенная миссия «Луны-25» не ставит «на стоп» перспективы освоения Луны.

«Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении», – сказал гендиректор. Одним из вариантов продолжения программы может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах.

Автоматическая станция «Луна-25» была отправлена на спутник Земли с космодрома Восточный в ночь на 11 августа. Это был первый за почти полвека отечественный лунный аппарат. 17 августа «Луна-25» сделала первый снимок поверхности, запечатлев южный полярный кратер Зееман на обратной стороне спутника. Спустя два дня связь со станцией была потеряна, а 20 августа Роскосмос сообщил о ее крушении. Основной причиной потери аппарата стала нештатная работа корректирующего двигателя.

Москва, Зоя Осколкова

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