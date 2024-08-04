Средства ПВО сбили истребитель Су-27 воздушных сил Украины

В зоне специальной военной операции сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Тем временем, ВС РФ улучшили свои позиции, освободили населенных пункт в ДНР и отбили пять контратак штурмовых групп противника, уничтожив более 1,9 тысячи военнослужащих ВСУ и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, тринадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, реактивный снаряд «Vampire» и 162 беспилотных летательных аппарата, из которых 82 вне зоны проведения СВО», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В зоне ответственности Северной группировки войск отражены две контратаки и нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Старица, Волчанск Харьковской области, Мирополье и Басовка Сумской области.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, отбили одну атаку и нанесли поражения формированиям врага в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Глушковка Харьковской области и Макеевка в ЛНР.

Южная группировка войск улучшила тактическое положение, отразила одну контратаку и ударила по противнику в районах Калиново, Красногоровки, Северска и Серебрянки в ДНР.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики», – сообщили в МО.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной, танковой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Водяного, Золотой Нивы и Сторожевого в ДНР.

Бойцы группировки войск «Днепр» громят формирования бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье Запорожской области и Казацкое Херсонской области.

За прошедшие сутки потери киевского режима составили до 1905 военнослужащих, пять танков, в том числе два «Leopard», семь броневиков, 38 автомобилей и пикапов, шесть станций РЭБ, 34 гаубицы, в том числе польского и британского производства, и две станции контрбатарейной борьбы. Уничтожены 11 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены: радиолокационная станция AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot», склад горючего, склад хранения БПЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах», – добавили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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