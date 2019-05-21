Грозы мая: первый крымский референдум, старт рыночной экономики, импичмент и «не так сели…»

Последний месяц весны в современной истории России, как и апрель, был во многом ключевым. В 1990-е годы в мае произошли важные события, которые кардинальным образом повлияли на развитие страны. Речь идет, в том числе, об официальном начале перевода отечественной экономики на «рыночные рельсы», важных кадровых перестановках и неудавшейся попытке импичмента.

В рамках спецпроекта «Назад в 90-е» редакция РИА «Новый День» решила напомнить читателям, что творилось в России в последнее десятилетие прошлого века. Сегодня в нашем обзоре – май.

«Преданная» демократия

2 мая 1989 года – советский хоккеист Александр Могильный совершил побег в США. Позже – в 2011 году – в интервью «Спорт-Экспрессу» он пояснил, что видел, какая судьба сложилась у его старших товарищей и решил, что не хочет жить так. «Я был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трёхкратным чемпионом СССР. При этом не имел даже метра жилья. Кому нужна такая жизнь? И эти грамоты с медалями?» – сказал он.

20 мая 1989 года советский лётчик Александр Зуев угнал истребитель МиГ-29 в Турцию. Он тоже объяснил свой поступок разочарованием в советском строе. В итоге Зуев получил политическое убежище в США и в 1991 году консультировал ВВС США перед началом военной операции «Буря в пустыне».

11 мая 1989 года – начался вывод части советских войск из ГДР.

21 мая 1989 года – прошел 150-тысячный митинг оппозиции в Москве на стадионе «Лужники». Историк Александр Шубин в книге «Преданная демократия СССР и неформалы» отмечал по этому поводу, что эта акция положила начало массовой кампании, которая во многом меняла моральную обстановку на Съезде народных депутатов СССР. Май 89-го года показал, что депутаты-демократы, хотя и были в меньшинстве, опирались на поддержку большинства.

Народную любовь к демократам отмечал также известный советский и российский политик, депутат Верховного Совета СССР Николай Травкин. По его воспоминаниям, когда участники Съезда выходили из зала заседаний, их встречали люди. «Идет известный демократ – кричат его фамилию, ура! Идёт известный коммунист – его фамилия, проклятья», – рассказал он, выступая в марте 2019 года на Конгрессе РАПК.

27 мая 1989 года на Съезде народных депутатов СССР депутат Юрий Афанасьев впервые назвал часть депутатов съезда «агрессивно-послушным большинством». Тогда он обратил внимание, что народные избранники не обсуждают крайне важные вопросы, которые касаются целостности страны. В частности, речь шла о ситуации в Прибалтике. Примечательно, что почти через год после этого – в мае 1990 года – Эстония провозгласила суверенитет, а Латвия приняла декларацию о восстановлении независимости.

25 мая 1990 года – председатель Совета министров СССР Николай Рыжков предложил план поэтапного перехода «к регулируемой рыночной экономике». Он вместе с частью членов Политбюро ЦК КПСС настаивал на сохранении планового управления, его оппоненты во главе с Горбачевым требовали немедленно перейти на рыночное саморегулирование.

29 мая 1990 года – Борис Ельцин избран председателем Верховного Совета РСФСР, одержав победу над кандидатами, предложенными Горбачёвым.

Переполох в «раю»

22 мая 1991 года – Съезд народных депутатов СССР принял решение о выборах через пять лет президента и вице-президента СССР путём всенародного голосования.

21 мая 1992 года – прошла 50-тысячная демонстрация в Москве против президента Бориса Ельцина, его политики и реформ.

5 мая 1992 года – крымский парламент провозгласил независимость Крыма и назначил на август референдум о подтверждении этого статуса. 6 мая принята Конституция Республики Крым.

7 мая 1992 года – в России водка и спирт начали продаваться по свободным ценам.

9 мая 1992 года – состоялись митинг в Сокольниках и шествие к тюрьме «Матросская тишина» с требованием освобождения членов ГКЧП.

1 мая 1993 года – демонстрации в Москве под антипрезидентскими лозунгами. Противостояние исполнительной и законодательной властей вылилось в борьбу за новую Конституцию.

20 мая 1993 года – для выработки окончательного варианта Конституции созвано Конституционное совещание. Оппозиция отказывалась признать его легитимность, считая его пропрезидентским.

Один из ближайших соратников Ельцина Сергей Станкевич, вспоминая те события, признал, что перекос в сторону президента был заложен специально. «Поскольку последние правки в Конституции вносились в октябре 1993 года на фоне полусгоревшего Белого дома, идея, которая довлела в этот момент, состояла в том, что, да, баланс смещается в пользу президента. Был вбит осиновый кол, чтобы не допустить реванша. Панировалось, что затем мы вернемся к вопросу о деликатной правке и восстановления баланса властей. Но эта часть плана никогда не была реализована, потому что поток событий потек по-другому» – отмечал Станкевич.

27 мая 1994 года в Россию из США вернулся писатель Александр Солженицын. Он проехал на поезде через всю страну и закончил путешествие в Москве. На Ярославском вокзале его встретили плакатами протеста: «Солженицын – пособник Америки в развале СССР» и «Солженицын, вон из России».

Выступая в Госдуме, Солженицын тогда заявил, что «народная масса» обескуражена действиями новой российской власти. «Нет убеждения, что реформы и происходящая политика правительства действительно ведутся в ее интересах. Людей низов практически выключили их жизни. Все, что делается в стране, происходит помимо них. У них остался небогатый выбор – либо влачить нищенское покорное существование или искать пути, как обманывать государство или друг друга», – сказал тогда Солженицын. К сожалению, его слова остаются очень актуальными и в наши дни.

22 мая 1995 года – Минюст России зарегистрировал Всероссийское общественное движение «Наш дом – Россия».

17 мая 1996 года президент Ельцин подписал указ о поэтапном прекращении применения в стране смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы.

Положение – тяжелое

20 мая 1997 года правительство «младореформаторов» опубликовало в «Российской газете» свою программу, назвав ее «Семь главных дел». «Реальное состояние страны – тяжелое. Люди страдают от задержек зарплат, пенсий, стипендий, от простоев на производстве. Финансовая удавка сковала промышленность города и села, душит частную и коллективную инициативу. Капиталы российской глубинки перетекают на столичные счета. Зарплаты военнослужащих, учителей и врачей сжигаются в топках «жэковских» котельных. Устаревшее законодательство содержит богатых за счет бедных, поощряя лоббистов всех мастей изобретать неисполнимые льготы. Их сытая жизнь на народные средства подрывает веру в закон», – говорилось в обращении, которое подписал глава правительства Виктор Черномырдин.

31 мая 1997 года – подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

14 мая 1998 года – шахтеры Анжеро-Судженска блокировали движение по Транссибу, протестуя против закрытия шахтоуправления «Сибирское» и 5-месячной задержки зарплаты. Правительство потушило «рельсовую войну» массированным вливанием денег из угольного займа, нарушив условия, под которые его выдал Мировой банк. Транши были приостановлены.

«Не так сели». Несостоявшийся импичмент

В начале мая 1999 на совещании по встрече нового тысячелетия Борис Ельцин неожиданно прервал свое выступление и заявил присутствующим: «Не так сели. Степашин (Сергей Степашин – министр МВД, будущий премьер РФ) – первый зам. Исправить!». Степашин сел рядом с Евгением Примаковым, занимавшим тогда пост главы правительства РФ.

«Даже если предположить, что игра в пересаживание была всего лишь очередным ельцинским «экспромтом», все равно нельзя не заметить, что в последнее время большинство его экспромтов направлено именно против Примакова», – пишет газета «Коммерсантъ» 7 мая 1999 года.

На 15 мая было назначено голосование в Госдуме по началу процедуры импичмента, но…

12 мая Ельцин отправил правительство Евгения Примакова отправлено в отставку.

13 мая 1999 года председатель специальной комиссии Государственной Думы Вадим Филимонов огласил «обвинение президента Ельцина в разрушении Советского Союза и ослаблении Российской Федерации путем подготовки, заключения и реализации Беловежских соглашений» и заявил о признаках государственной измены в действиях главы государства.

15 мая 1999 года Госдума провела голосование по началу процедуры досрочного прекращения полномочий президента Ельцины на основании пяти предъявляемых ему обвинений: развал СССР, трагические события осени 1993 года, развязывание войны в Чечне, развал армии и геноцид русского народа. Но после отставки Примакова не было собрано более 2/3 голосов ни по одному пункту.

«Я просто сделаю так, чтобы… иллюзий не возникало»

7 мая 2000 года – первая инаугурация Владимира Путина. В своей речи второй президент РФ дал понять, что курс на сильную президентскую власть в России сохранится. «В какой-то момент многие решили, что президента как центра власти больше не существует… Я просто сделаю так… чтобы ни у кого таких иллюзий не возникало», – подчеркнул он.

11 мая 2000 года – в офисе частного медиахолдинга «Медиа-Мост» спецназ в масках провел обыск. Глава холдинга Владимир Гусинский назвал это местью за жесткое освещение принадлежавшим ему каналом НТВ войны в Чечне.

13 мая 2000 года – указом президента созданы 7 федеральных округов, объединивших по территориальному принципу республики, края и области – Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный. В каждый округ президент назначил своего полномочного представителя, который подчиняется только главе государства, непосредственно контактирует с региональной властью, представляет отчеты о положении дел в регионе.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.05.19

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