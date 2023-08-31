300 фактов о Екатеринбурге. Спортивная столица

Факт № 224. Екатеринбург по праву считается одним из ведущих спортивных центров в России. Начиная с 1952 года, екатеринбургские спортсмены завоевали на Олимпийских играх 137 медалей – 46 золотых, 60 серебряных и 31 бронзовых.

Наиболее выдающиеся атлеты были награждены званием «Почетный горожанин». Среди них многократная чемпионка мира по конькобежному спорту Валентина Стенина, король бенди Николай Дураков, волейболистка клуба «Уралочка» Надежда Радзевич, баскетболистка клуба «Уралмаш» Ольга Коростелева, легендарный волейбольный тренер Николай Карполь, биатлонист Сергей Чепиков, альпинист Евгений Виноградский, хоккеист Павел Дацюк, а также многолетний руководитель спортивного клуба «Луч» в Екатеринбурге Рафаил Карманов.

Большие международные соревнования город начал принимать с конца 1950-х годов, но настоящий спортивный бум случился в XXI веке. Екатеринбург неоднократно принимал мировые и европейские чемпионаты по парусному спорту, снукеру, скалолазанию, боксу, мини-футболу, шахматам, волейболу и многим другим видам спорта. Самым крупным событием стало проведение четырех матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году, причем среди приехавших в Екатеринбург команд были будущие чемпионы мира – сборная Франции.

В 2023 году уральская столица должна была принять Универсиаду, но в 2022 году ее отменили. Взамен Универсиады в Екатеринбурге провели Международный фестиваль университетского спорта, в котором приняли участие несколько тысяч спортсменов из 36 стран.