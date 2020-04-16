В Свердловской области поймали 365 нарушителей режима самоизоляции

В Свердловской области на нарушителей режима самоизоляции составили 365 материалов. Их передадут в министерство общественной безопасности. Сотрудники МОБа оформят протоколы об административных правонарушениях и передадут их в суд, где будет приниматься решение о штрафе. Такие данные на 15 апреля «Новому Дню» предоставили в региональном оперштабе. При этом подавляющее большинство граждан попались в выходные – по итогам субботы и воскресенья было составлено 280 материалов.

Отметим, речь идет о нарушениях указа губернатора Свердловской области, согласно которому штрафы для граждан составляют от 3 до 5 тысяч рублей. При этом некоторые уральцы получили протоколы, оформленные по 19.4 КоАП «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица». Часть из них уже передали в суды, штрафы в этом случае будут до тысячи рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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