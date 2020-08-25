Эксперт об омских медиках, лечивших Навального: «Врач в России – это практически чиновник»

Психолог Сергей Ануфриев объяснил причину психологического давления на врачей омской больницы, куда был экстренно доставлен оппозиционер Алексей Навальный. Сторонники политика раскритиковали медиков, которые почти двое суток не давали разрешения на транспортировку пациента в немецкую клинику.

«Здесь есть важный момент. Врач в Российской Федерации – это лицо, практически приравненное к чиновнику, потому что его работа определяется условиями трудового договора. Это означает, что любой начальник может указать ему, что ему надо делать. Это отличие наших медиков от всего мира, так как за рубежом врачи обладают профессиональной автономией, и они объединяются в ассоциации. Зарубежным врачам никто из условных политиков или представителя силовых ведомств не может указать, как надо лечить. У нас в России такое положение дел – норма жизни, прописанная в трудовом договоре. Поэтому ситуация, в которой оказались омские врачи, достаточно системная, в ней нет ничего особенного. Врач делает то, что ему скажут сверху, даже если он сам не совсем согласен с этим. Это последствия нашей системы здравоохранения, где врач лишь винтик, вписанный по Трудовому кодексу», – рассказал на пресс-конференции в Екатеринбурге Сергей Ануфриев.

Как ранее сообщал «Новый День», Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Оппозиционера с признаками острого отравления привезли в реанимацию больницы скорой помощи № 1. Навальный впал в естественную кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Родные политика обратились с просьбой перевезти его на лечение в Германию, но омские медики сначала отказались отпустить пациента, сославшись на его тяжелое и нестабильное состояние, и только вечером 21 августа было принято решение о транспортировке больного в Германию. Немецкие медики заявили, что Алексей Навальный был отравлен. В России оппозиционеру поставили другой диагноз – «нарушение обмена веществ».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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