«Армия-2020», подготовка к учебному году и очередные послабления режима – итоги недели «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО)

Последняя летняя неделя запомнилась серией важных для региона событий. В понедельник «изумрудные» шахтеры готовы были объявить забастовку из-за невыплаты зарплат, губернатор Куйвашев отменяет «Кросс нации», но ткрывает бани, а музей изобразительных искусств вступил в конфликт с Губкой Бобом. Подробности – в нашем обзоре.

Тема недели: очередные послабления антиковидного режима – что можно и чего нельзя свердловчанам

На этой неделе губернатор Евгений Куйвашев пообещал открыть театры и кинотеатры с 9 сентября при условии, если во время мероприятия площадка будет заполнена не более чем на 50%. Кроме того, перед входом у всех посетителей должны замерять температуру и необходимо наличие санитайзеров.

В пятницу губернатор Свердловской области внес изменения в свой указ об антиковидных мерах. В рамках документа с 29 августа могут открыться на полную мощность детские сады, частные – с загрузкой 50%.

Кроме того, Евгений Куйвашев разрешил работать общественным баням на территории региона.

Стала известна дата проведения финальных игр VII Всероссийской летней Универсиады-2020: согласно распоряжению губернатора, она пройдет на спортивных площадках Екатеринбурга с 25 сентября по 30 октября. При этом власти региона отменили массовый забег «Кросс нации», который планировался 19 сентября в Екатеринбурге. Об этом на брифинге сообщил вице-губернатор Павел Креков, ссылаясь на то, что сентябрь станет самым сложным месяцем в плане рисков развития заболеваемости Covid-19.

Пока остается под вопросом судьба фестиваля Ural Music Night, который организаторы готовы провести в столице Урала 12 сентября.

Так прошла «Ночь музыки» в 2019 году

Тренд недели: подготовка к учебному году

Осталось всего несколько дней до начала учебного года. Редакция «Нового Дня» подсчитала, во сколько обойдется собрать первоклассника в школу. Выяснилось, если покупать все со скидками и по акциям, – одежда, ранец и канцтовары обойдутся минимум в 6 500 рублей. Однако сумма перевалит за 10 тысяч рублей, если покупать вещи не на распродажах.

Этот учебный год будет отличаться от предыдущих как минимум тем, какие меры предосторожности теперь действуют в школах. Чтобы снизить риски распространения заболеваемости коронавирусоа, в образовательных учреждениях организовали систему входов в здание, чтобы ученики приходили в разное время и через разные двери. У каждого будет замеряться температура, а в случае подозрения на заболевание – ребенка изолируют в медицинском боксе, пока за ним не придут родители, либо до прибытия медиков.

1 сентября общей линейки не будет, но для каждого класса проведут свой небольшой праздник. Помещения оборудованы рециркуляторами воздуха и УФ-лампами, а уроки у детей будут начинаться в разное время.

Что ждет школьников 1 сентября

Скандал недели – шахтеры чуть не парализовали добычу изумрудов

В минувший понедельник сотрудники АО «Мариинский прииск» планировали устроить забастовку прямо под землей, парализовав работу предприятия, добывающего изумруды. Дело в том, что у компании накопились долги по зарплате перед сотрудниками в размере более 40 млн рублей (по данным силовых структур).

Утром того же дня на «Мариинский прииск» прибыли представители Ростеха на коллективное собрание. По итогам переговоров работники отказались от забастовки, так как им пообещали выплатить зарплату.

Тем временем делом заинтересовались асбестовкие следователи отдела СУ СКР по Свердловской области и начали доследственную проверку. А прокуратура оштрафовала предприятие за задержку зарплат на 50 тысяч рублей.

Треш недели – водитель сбил четверых детей на пешеходном переходе

В четверг в Кольцово водитель «Рено Сандеро» сбил на пешеходном переходе четверых детей. На участке улицы Бахчиванджи, где идет ремонт по программе «Безопасные и качественные дороги» сделали ремонт, но не нанесли разметку.

Под колеса попали 14-летний подросток, его сестры 7 и 9 лет и четырехлетний брат. У самого младшего ребенка врачи диагностировали тупую травму живота, у 9-летней девочки – перелом костей голени и стопы.

По данным ГИБДД, водитель ехал на скорости 60 км/ч на участке, где было ограничение 20 км/ч. Мужчина объяснил, что его ослепило солнце, а из-за ремонта он не понял, что подъезжает к пешеходному переходу.

Фото недели – гигантский батут загородил фасад музея

Вечером в среду гигантский батут в виде Губки Боба установили прямо возле музея изобразительных искусств, закрыв его фасад. Директор ЕМИИ Никита Корытин высказался об аттракционе у себя в фейсбуке, назвав его появление «трэшем».

Видео недели – форум «Армия-2020»

На этой неделе состоялось открытие военно-технического форума «Армия-2020». На мероприятии представили более 150 единиц военной техники, как современной, так и времен Великой Отечественной войны. А также зрителям продемонстрировали, как освобождают населенный пункт от боевиков. Подробности – в нашем видео.

Армия-2020

Екатеринбург, Владислав Тринько

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