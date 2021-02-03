Выйдет ли Средний Урал за Навального снова: потенциал очень высок, но прогнозы делать сложно

В Екатеринбурге – достаточно высокий протестный потенциал, но пока сложно прогнозировать, как он будет реализован в рамках движения в поддержку Навального.

Об этом заявил «Новому Дню» политтехнолог Александр Пирогов. «Безусловно, акции еще будут, и в Екатеринбурге, и опять по всей стране, централизованно, – считает он. – Скоро мы увидим, какие шаги предпримет федеральный штаб Навального, а он, безусловно, их готовит. В Екатеринбурге первые два шествия показали, что протестный потенциал очень велик. Но весь вопрос в том, как он будет реализован. Будет ли всплеск, или протест потихоньку сдуется, как в Минске и Хабаровске, где люди теряют надежду, что с помощью протестных акций они смогут добиться исполнения своих требований».

Эксперт также не уверен, что призывы оппозиционеров из Москвы услышат в малых городах: «Там люди, тот самый «глубинный народ», заняты выживанием: бытовые проблемы, высокие цены, ипотека и так далее». По поводу конкретно Нижнего Тагила, где 31 января несогласованный митинг в поддержку Алексея Навального собрал около 1000 человек, Пирогов отметил, что это опять же зависит от того, насколько у горожан хватит импульса – возможно, люди уже выпустил пар. Напомним, масштаб акции в Тагиле был несколько неожиданным: несколько лет назад его называли «Путинградом» и считали его жителей достаточно лояльными президенту.

Еще одной причиной, по которой протест может «сдуться», Александр Пирогов назвал действия государства, которое, со своей стороны, делает все, чтобы сепарировать протест и не допустить несанкционированных акций. Напомним, по состоянию на вечер 22 января по требованию Генпрокуратуры в соцсети «ВКонтакте» были заблокированы сообщества сторонников Навального в Москве, Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, Качканаре и Камышлове. Теперь также недоступны сообщества Нижнего Тагила и Каменска-Уральского, где размещались анонсы предыдущих акций. А по итогам воскресного несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального в Нижнем Тагиле в суд отправлено 15 гражданских дел.

Пока на странице штаба Навального в Екатеринбурге в фейсбуке нет никаких конкретных призывов. В его телеграм-канале сторонникам предлагают прочитать полный текст вчерашней речи Навального в суде.

В то же время в Екатеринбурге правоохранительные органы усилили бдительность: у многих ведомственных зданий стоят машины ППС. А администрация города внезапно заинтересовалась, ожидают ли терактов жители уральской столицы. «Как вы оцениваете вероятность проведения террористических актов в месте вашего проживания в настоящее время?» – так сформулирован вопрос, открытый для голосования на сайте мэрии.

По мнению Пирогова, в ближайшее время мы станем свидетелями еще многих шагов – как со стороны государства, так и со стороны оппозиции. Спрогнозировать число участников ближайшей «прогулки» политтехнолог затруднился.

Еще один политолог, опрошенный агентством, не стал комментировать ситуацию, так как, по его словам, еще не составил для себя цельную картину.

Напомним, сегодня ночью в Москве и Санкт-Петербурге прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального. Были задержаны 1393 человека. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Соратники оппозиционера объявили о протестной акции после решения Симановского районного суда Москвы о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». В Екатеринбурге, где 23 и 31 января за Навального вышли тысячи людей, ночь прошла спокойно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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