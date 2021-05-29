Последствия жары и подозрительные результаты праймериз – Итоги недели «Нового Дня»

На этой неделе Екатеринбург попрощался с аномальной жарой, которая стояла в регионе почти месяц. Последствия у нее самые разные – от позитива в виде цветущих растений, до негатива – пожаров и утонувших людей. Календарное лето наступит только через несколько дней, и уральцы думают, где его провести: вариантов пока немного, но они есть. Чем еще запомнится уходящая семидневка – читайте в итогах «Нового Дня».

Тема недели: последствия аномальной жары

На этой неделе в Свердловской области закончилась аномальная жара, которая простояла в регионе почти месяц. Из-за рекордно высоких температур – в некоторые дни столбики термометров поднимались далеко за +30 градусов – все растения начали цвести и плодоносить раньше срока. Так, уже в мае полетел тополиный пух, который обычно доставляет неудобства екатеринбуржцам летом. Горожане заметили, что на деревьях появились красные яблоки, селекционеры говорят, что деревья в принципе начали плодоносить раньше срока.

Есть и негативные последствия жары. Во многих городах уже открыли купальный сезон. И только за май в регионе утонули 8 человек, из них трое – дети.

Естественно, долгий период жары без осадков привел к ухудшению и без того непростой ситуации с пожарами. На совещании у премьер-министра Михаила Мишустина Свердловскую область упомянули в числе регионов, где обстановка с лесными возгораниями сегодня «острая». В день огонь проходит десятки гектаров леса. С 28 мая из-за пожароопасной ситуации в Свердловской области ввели полный запрет на посещение лесов, в том числе запрещено выходить и туристическим группам для сплавов по рекам. Запрет продлится до 10 июня. На фоне этого тревожной выглядит новость о том, что на Среднем Урале не хватает пожарных: количество открытых вакансий за год возросло в 2,4 раза. Но соискателей мало: их не устраивает зарплата в 34 тысячи рублей.

Тренд недели: скоро лето

Календарное лето начнется только на следующей неделе и сейчас перед многими стоит вопрос: где его провести. Очевидно, что у уральцев пока не очень большой выбор. Турцию, авиасообщение с которой приостановлено до 1 июня, официально пока никто не открывает. При этом туристы вынуждены доплачивать за туры, которые скорее всего не состоятся – в противном случае им выставят штрафы. Других альтернатив мало: российский юг уже заполнен и цены стали негуманными, в другие страны лететь долго и дорого. Возможно, в ближайшие недели туроператорские компании порадуют приятными новостями. По инсайдерской информации, с середины июня из Екатеринбурга могут запустить рейсы в Болгарию и Грецию. Однако нужно официальное разрешение властей.

Детей в этом году многие родители отправляют в загородные лагеря – всего за лето там отдохнут 18 тысяч школьников. Первая смена начнется уже 1 июня, лагеря примут свыше 3700 детей. Подростки могут летом и поработать, работодатели предлагают вакансии курьеров, фасовщиков, озеленителей. Средняя зарплата за прошлое лето составила 4500 рублей, но были и те, кто получил 15 тысяч.

Назначения недели: смена директора ЦПКиО

Самым обсуждаемым кадровым решением стала смена директора в ЦПКиО. Екатерина Кейльман лично подтвердила, что с 1 июня уходит со своего поста. Слухи об этом ходили и ранее, но их не комментировали ни в парке, ни в мэрии. Кейльман объяснила свое решение постоянным давлением, стрессом и бюрократическими интригами. О своем новом месте работы директор не рассказала: она планирует сначала отдохнуть.

Местные СМИ пишут, что мэрия Екатеринбурга уже нашла замену Екатерине Кейльман. На пост прочат Наталью Змееву, которая до осени 2020 года возглавляла МФЦ по Свердловской области. Но кадровые перестановки ни в управлении культуры, ни в пресс-службе мэрии пока не комментируют. Официально имя нового главы ЦПКиО назовут 1 июня.

Политика недели: обвал сайта праймериз «ЕР» и подозрительно высокие итоги

В понедельник, 24 мая, в Свердловской области стартовало электронное голосование по отбору кандидатов партии «Единой России» на сентябрьские выборы, но сайт партийных праймериз упал всего через несколько часов после начала работы. В пресс-службе партии заявили, что портал подвергся массированной DdoS-атаке. Как ни странно, это не помешало Свердловской области поставить рекорд по количеству проголосовавших на 28 мая – 374 тысячи зарегистрировавшихся, 280 тысяч проголосовавших. Это даже больше, чем в Москве. По данным нашего агентства, достичь таких показателей «ЕР» удалось, в том числе за счет активной мобилизации бюджетников. В частности, принуждают голосовать учителей и врачей. Но в СРО «Единая Россия» опровергают использование административного ресурса на праймериз. Голосование продлится до 30 мая.

Фото недели – как мотоциклы пересылают почтой

В преддверии летнего мотосезона в Свердловскую область почтой массово присылают мотоциклы, которые уральцы купили через интернет. «Новый День» посмотрел – как пересылают такие крупногабаритные посылки и как их распаковывают в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 29.05.21

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