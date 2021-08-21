Костюшкин судится с Монеточкой, коронавирус бьет рекорды, Екатеринбург страдает от жары: «Итоги недели» за три минуты

«Новый День» меняет формат обзора «Итоги недели». Отныне по субботам мы будем представлять вам короткую выжимку самых ярких и значимых событий Екатеринбурга и области. Прочитать «Итоги» теперь можно за пару минут. А подробное описание вы сможете найти в материалах, которые выходили в течение предыдущей пятидневки. Итак, главное за неделю.

В политике

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин снялся с выборов по Березовскому избирательному округу. Этот округ был единственным, по которому сохранялась хоть какая-то интрига: конкурентом Ионина был единоросс Сергей Чепиков. Теперь никакой интриги на выборах не осталось.

В городе

Всю неделю в Екатеринбурге стоит невыносимая жара, которая осложнялась еще смогом и запахом гари, принесенными с лесных пожаров. На площади 1905 года завяла трава и пожелтели деревья, которые высадили для фестиваля «Атмосфера», но организаторы уверяют: это не из-за засухи – растения просто готовятся к осени. Кстати, осень будет обычная, уральская, об этом главный синоптик Галина Шепоренко рассказывает здесь.

Еще на этой неделе в поселке Рудном прогремел взрыв, которого якобы и не было вовсе. Но жители почему-то ощутили запах серы. Что это было? Загадка.

В цифрах

Свердловская область продолжает обновлять печальные коронавирусные рекорды. На этой неделе максимальное количество выявленных за сутки новых случаев достигло 529, максимальное количечество смертей – 32.

Еще хуже, что растут не только абсолютные значения. В 4 раза вырос и процент летальности от Covid-19. Год назад умирал 1% заболевших, сейчас – 4%.

В судах

В Екатеринбурге начался процесс «Костюшкин vs Монеточка». Бывший солист «Чай вдвоем» уверяет, что певица украла его трек «Женщина, я не танцую» и исполнила его со своими словами «Женщина, я не зигую».

А еще заново начали рассматривать дело Владимира Васильева, который пьяным за рулем врезался в такси, погибли два человека. Пока новый адвокат будет знакомиться с увесистыми томами дела, самому Васильеву продлили срок ареста.

В криминальных сводках

В последние недели в криминальных сводках все чаще появляются леденящие кровь сообщения о детях, которых бьют или убивают собственные родители. Неделей ранее рассказывали про мать, которая ножом изгоняла бесов из 2-летнего сына. На этой неделе стало известно про екатеринбурженку, которая родила дома, убила ребенка и вынесла его тело на помойку. Причем у нее есть два старших сына – 7 и 10 лет. А муж, мол, беременности не заметил.

А в Нижнем Тагиле вынесли приговор отцу, который забил годовалого ребенка насмерть за то, что тот уронил бутылочку.

В культуре

Екатеринбург станет первым городом в России, где увидят фильм «Петровы в гриппе» по роману-бестселлеру уральского писателя. На премьеру приедет скандально известный режиссер Кирилл Серебренников.

Екатеринбург (Новый День, Ольга Тарасова) – «Новый День» меняет формат обзора «Итоги недели». Отныне по субботам мы будем представлять вам короткую выжимку самых ярких и значимых событий Екатеринбурга и области. Прочитать «Итоги» теперь можно за пару минут. А подробное описание вы сможете найти в материалах, которые выходили в течение предыдущей пятидневки. Итак, главное за неделю.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 20.08.21

Архивы «Нового Дня» о первом губернаторе: от А до Я. / Откровения экс-жириновца, единоросское «мы» и просоветские комиксы – новая порция агитации выборов-2021 (ФОТО). / Мошенники за неделю украли у людей более 6 миллионов рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»