QR-коды на вход, криминальное секс-пати и смог повсюду: итоги недели от РИА «Новый День»

«Новый День» представляет очередной экспресс-обзор самых интересных событий уходящей недели.

В воздухе

На этой неделе самой обсуждаемой темой стал смог. В Солнечном тлеет торфяник, плохо всему городу и даже за его пределами. Из-за дыма отменяли занятия в школе, закрывали трассы и ЕКАД. А специалист Гринписа рассказал, что лучший момент для тушения упущен, теперь справиться с подземным пожаром будет сложно.

Как потушить торфяник

В госорганах, бассейнах и театрах

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о введении пропусков по QR-кодам в различные учреждения. Первый этап – с 25 октября, это распространится на органы власти, театры, библиотеки, музеи, спортобъекты. А с 8 ноября список дополнится кинотеатрами, салонами красоты и другими местами. Мера не касается детей, но вот их родителей как сопровождающих без доказательства вакцинации не пустят.

Кстати, срок годности самих QR-кодов будет сокращен до полугода.

А заодно власти расширили список профессий, чьи представители обязаны вакцинироваться.

В замечательных цитатах

Вице-губернатор Павел Креков снова поделился удивительными соображениями. Люди, которые имеют медицинский отвод от вакцинации против коронавируса, должны самоизолироваться и сидеть дома, считает чиновник.

Во власти

В Свердловской области – новый замгубернатора. Должность занял экс-депутат Дмитрий Ионин. В разгар предвыборной гонки он отказался от мандата, думское кресло досталось единороссу, а Ионин начинает обустраиваться в кабинете чиновника.

В области

В администрации Среднеуральска снова работали ФСБ и СК. Повод – уголовное дело времен предыдущего мэра. Разобрались, что искали силовики и почему.

На вписке

Уголовным делом закончились похождения трех челябинцев в Екатеринбурге. Ребята познакомились с девушками, сняли квартиру и поочередно занимались сексом с каждой. Мама одной из них заявила в полицию. Трое мужчин под арестом. Потому что их «спутницам» было по 14 и 15 лет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 16.10.21

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