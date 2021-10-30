Обязательная проверка QR-кодов, суд над «химмашевским стрелком» и фейлы при переписи населения: итоги «Нового Дня»

Наступили выходные, а это значит, что «Новый День» вновь подводит экспресс-итоги минувшей пятидневки.

Главное:

С сегодняшнего дня в общественные места не попасть без QR-кода о вакцинации. «Новый День» подготовил памятки со всей информацией о новом режиме, в том числе и о периоде нерабочих дней. Из-за нововведений в мобильных пунктах вакцинации выстроились огромные очереди за прививкой, а в городе образовался дефицит «Спутника Лайт». Радует одно – локдаун в регионе не ввели.

Пункты вакцинации

В обществе:

Продолжается Всероссийская перепись населения, и здесь тоже не обошлось без казусов. У кого-то не работает сайт госуслуг, кто-то переписался онлайн, а переписчик все равно нагрянул в квартиру. К кому-то и вовсе под видом переписчиков пришли мошенники и ограбили.

В судах:

Стартовал процесс по делу «химмашевского стрелка» Сергея Болкова. Прошел допрос потерпевших и свидетелей, а Болкову может грозить пожизненное заключение.

В экономике:

Госдолг в Свердловской области вырастет до 113 миллиардов, но в министерстве финансов считают это плюсом

В городе:

В Екатеринбурге, наконец, начали реконструкцию развязки у концерна «Калина».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 29.10.21

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