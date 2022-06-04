«ЛГБТ-танец» в лицее, лето в Екатеринбурге и отмена масочного режима – Итоги недели «Нового Дня»

Уходящая неделя всему Екатеринбургу, да и не только, запомнится скандалом в лицее № 12, где подростки станцевали фривольный «ЛГБТ-танец». Кроме того, теперь официально можно ходить без масок, да, даже в больницу – режим, введенный в марте 2020-го, снят. А на Урал пришло долгожданное лето. Эти и другие события – в обзоре «Нового Дня».

Скандал недели: «ЛГТБ-танец» в лицее №12

Конечно, главным событием и темой недели стал скандал вокруг лицея № 12, ученики которого исполнили шуточный танец-пародию. Шум поднялся после того, как неравнодушный к Екатеринбургу журналист Владимир Соловьев опубликовал видео: на кадрах подростки в шортах и розовых футболках исполняют разные движения, явно пародируя современных поп-звезд, а затем оголяют торсы. Соловьев назвал это «ЛГБТ-танцем» – и понеслось. Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов предложил уволить директора лицея № 12 Любовь Кулеву – педагога с 50-летним стажем и большим числом наград. Хотя департамент образования Екатеринбурга, который провел проверку в лицее, заявил, что никаких ЛГБТ-посылов в выступлении не было. Там рассказали, что это видео – с танцевального конкурса, на котором школьники представляли разные стили и направления. А фривольный танец – результат «неудачно выбранного контента при просмотре популярных клипов».

За директора лицея № 12 и учеников вступился губернатор области Евгений Куйвашев. Он призвал никого не увольнять, а действия подростков назвал неудачной шуткой. Но общество уже всколыхнулось. Всю неделю соцсети и форумы пестрили десятками тем и тысячами сообщений на тему «ЛГБТ-танца», нарастала агрессия. Психолог объяснила нам, почему скандал в лицее вызвал такую волну негатива и разнообразных реакций. Д ело не только в табуированной теме секса и секс-меньшинств, а гораздо глубже.

Главное в городе: битва парков завершена

На этой неделе в Екатеринбурге завершилось народное голосование по выбору парка, который в 2023 году получит финансирование. Несмотря на то, что участников было много, по сути борьба велась между летним парком «Уралмаш» и Преображенским. Победил последний. «Новый День» обсудил с политологами, кому нужна такая демократия и почему голосование за парки похоже на выборы.

Кстати, «Уралмаш» тоже обещали не забывать. Деньги на «приведение парка в порядок» обещал найти мэр Алексей Орлов.

Позитив недели: Екатеринбурге наконец-то жара

В Екатеринбурге под конец недели установилась летняя погода. Горожане устремились на городские пляжи и в парки, а некоторые даже открыли купальный сезон – прямо в Верх-Исетском пруду. Санврачи предупреждают: купаться в любых водоемах Свердловской области опасно, не говоря уже о городских прудах.

Впрочем, жара будет недолгой. Уже в выходные похолодает и пойдут дожди. Но главный синоптик Уральского метеобюро Галина Шепоренко в долгосрочном прогнозе обещала, что лето в Свердловской области будет теплым. Главное – пережить ближайшие заморозки.

Официально: конец масочной эпохи

В Свердловской области 3 июня официально отменили масочный режим. Ушла эпоха, во время которой маска стала не только постоянным аксессуаром в любом гардеробе, но и предметом многих произведений искусства. Напомним, на Среднем Урале масочный режим был введен 18 марта 2020 года.

Цифры недели: зарплата мэра и дыра в бюджете

5,6 миллиона рублей – столько заработал за год мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Заработок его супруги оказался больше – 7,2 миллиона рублей. Градоначальнику принадлежит жилой дом площадью 524 квадратных метра, земельный участок в 0,2 гектара, гараж и парковочное место. Также у Орлова есть автомобиль Тойота Land-Cruiser-200, снегоболотоход Outlander Max XT и прицеп к легковому автомобилю МЗСА 817717.

На этой же неделе в Свердловской области увеличили прожиточный минимум. Теперь он составляет 13 501 рубль на душу населения (для трудоспособного населения – 14 717 рублей, для пенсионеров – 11 612, для детей – 14 156 рублей в месяц) или 162 тысячи рублей в год.

И еще немного о цифрах. Дефицит бюджета Екатеринбурга после корректировки вырос с 1,6 до 2,9 миллиарда рублей. А также из бюджета «вырезали» траты на объекты Универсиады: 452,7 миллиона должны были потратить на реконструкцию спортобъектов, но теперь этих денег нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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