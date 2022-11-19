Внезапная зима, дефицитный бюджет и полиция против Ройзмана: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО)

РИА «Новый День» подводит итоги очередной рабочей пятидневки. В самом начале недели на Средний Урал пришла настоящая зима – со снегопадами, гололедом и морозами. Во вторник областные депутаты приняли в первом чтении проект бюджета на 2023 год. Об этом и не только – в традиционном обзоре агентства.

Тема недели: зима пришла

Уже в понедельник, 14 ноября, Екатеринбург и область засыпало снегом, как и обещали синоптики. На дорогах случился транспортный коллапс. Улицы встали в пробки, а службы такси взвинтили цены. Тенденция сохранялась всю неделю. В середине недели ударил самый настоящий зимний мороз – температура воздуха местами опустилась до -25.

Тренд недели: обсуждение бюджетов

На этой неделе депутаты свердловского заксобрания приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 гг. Прогноз по доходам составил 343 млрд рублей, по расходам – 359,2 млрд, дефицит – 16,1 млрд рублей. В документе впервые появились новые статьи расходов – на выплаты раненым участникам СВО.

Также началось обсуждение проекта бюджета Екатеринбурга. Например, выяснилось, что расходы на деятельность Екатеринбургской думы в 2023 году составят 220,2 миллиона рублей, что на 4,6% больше, чем годом ранее. Также стало известно, что гордума собирается пересесть с «Камри» на «Лады».

Обсуждали на этой неделе и экономические прогнозы. Оказывается, к 2025 году средняя зарплата жителей Екатеринбурга достигнет 89 300 рублей в месяц. В районных центрах области зарплата тоже будет расти, но население продолжит сокращаться.

Назначение недели: новый военком

На этой неделе была официально утверждена кандидатура нового военного комиссара Свердловской области. Им стал Юрий Аксенов, до того занимавший аналогичную должность в Республике Марий Эл.

Дата недели: исторический день рождения Екатеринбурга

18 ноября Екатеринбург отметил свой 299-й день рождения. В честь этой даты «Новый день» вспомнил, кто в разные годы становился почетными горожанами. В их числе политики, революционеры, спортсмены и космонавт.

Суды недели: полиция против Ройзмана и «дело о нарисованных глазках»

На этой неделе Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск ГУ МВД по Свердловской области к бывшему мэру Евгению Ройзману. Он должен заплатить полиции за внеурочную работу на несанкционированном митинге.

В пятницу Верх-Исетский суд пересмотрел приговор охраннику Александру Васильеву, который пририсовал глаза на картине Анны Лепорской «Три фигуры». Пожилого мужчину освободили от наказания «в связи с отсутствием состава преступления».

Фото недели: зимняя радуга

Ударившие в Екатеринбурге морозы породили солнечное гало – это красочный оптический эффект, который возникает, когда в воздухе стоит слой ледяной пыли.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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