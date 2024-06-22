Соглашение с кикшерингом, обещание губернатора и битва за Ленина. Итоги недели от РИА «Новый День»

В Екатеринбурге городские власти наконец-то договорились с кикшеринговыми компаниями, в Ирбите разгорелся идеологический спор за название площади, а свердловский губернатор едва не взялся за лопату. О самых интересных и важных событиях за неделю – в нашем обзоре.

Самокаты под контролем

Кикшеринговые компании Whoosh, ЯндексGo и МТС Urent, работающие на территории Екатеринбурга, подписали бессрочное соглашение с мэрией. Теперь в городе есть зоны, где запрещено кататься на электросамокатах и парковать их. А также расчерчены улицы, на которых скорость СИМ будет принудительно снижаться. Новые правила использования самокатов вступят в силу с 24 июня.

Поединок Ленина и Екатерины II

Рядовой опрос жителей по переименованию центральной площади в Ирбите превратился в идеологическую битву. Горожанам предложили три варианта – оставить площадь Ленина, назвать Екатерининской (в честь императрицы Екатерины Второй) или вернуть дореволюционное название Торговая. Число голосующих внезапно превысило население Ирбита в два раза. Лидером опроса стал Владимир Ильич. В итоге мэр Николай Юдин заявил о накрутке голосов со стороны «левых» и закрыл опрос. Название площади осталось прежним – в честь советского вождя.

Куйвашев и лопата

Губернатор Евгений Куйвашев выступил с ежегодным отчетом в свердловском парламенте, и во время общения с депутатами пообещал лично засыпать яму перед домом 99-летнего ветерана в Нижнем Тагиле. Но возиться с лопатой главе региона не пришлось. Спустя несколько часов после каверзного вопроса в заксобрании власти Нижнего Тагила отчитались, что залатали дорогу.

Также Куйвашев ответил противникам полигона ТБО в Сысерти: «Где бы мы ни предложили (строительство полигона), найдутся активисты или псевдоактивисты, которые будут противодействовать по разным причинам. Давайте головы остудим». Он заявил, что власти рассматривают три площади, и решение еще не принято.

Структуру администрации Екатеринбурга реформируют, чтобы повысить зарплаты чиновникам

Комитеты и управления мэрии будут переименованы в департаменты, а часть подразделений ждет реорганизация функционала. Изменения нужны в том числе, чтобы повысить зарплаты чиновникам на руководящих постах. В администрации прямо заявляют, что пытаются таким образом избежать утечки профессиональных кадров.

В Свердловской области назначены выборы на ЕДГ-2024

В Единый день голосования, 8 сентября, состоятся выборы местных дум в городских округах Верхняя Тура и Верхотурский, а также пройдут дополнительные выборы депутатов в МО Алапаевское, в Кушвинском и Артинскомгородских округах. Всего в избирательных кампаниях могут принять участие чуть более 22 тысяч свердловчан.

Приговор пироману-убийце

20-летний житель Новоуральска Егор Стародубцев получил пожизненный срок за убийство четырех человек. В мае 2023 года мужчина из мести поджег дом знакомого, заблокировав досками единственный выход из жилища. Месяцем ранее пироман совершил еще один поджог – также желая отомстить бывшей подруге. Стародубцев будет отбывать срок в колонии особого режима. Он обязан возместить 1,2 миллиона рублей материального ущерба пострадавшим.

Уральский рейдер 90-х досрочно выйдет из колонии

Павел Федулев, осужденный за организацию убийств деловых партнеров и захват промышленных предприятий Урала, переведен из колонии строгого режима в исправительный центр ФСИН. Оставшуюся часть наказания (1 год и 7 месяцев из 20 назначенных лет) известный рейдер будет отбывать в Соликамске Пермского края.

Суд удовлетворил ходатайство Федулева о смягчении срока на том основании, что осужденный принимал участие в работах по благоустройству территории колонии, посещал мероприятия воспитательного характера, лекции, семинары, собрания, имеет 44 поощрения.

Полицейские пришли на открытие «Коляда plays»

18 июня в Екатеринбурге открылся театральный фестиваль «Коляда plays». По традиции артисты устроили пенную вечеринку на проспекте Ленина, но в этом году не обошлось без конфуза. После уличного представления в театр пришли полицейские. Оказывается, кому-то из соседей не понравилось, что на тротуаре проходило массовое мероприятие без согласования с властями. В итоге руководитель театра Николай Коляда получил предписание о недопустимости нарушения закона.

Щенячий патруль на страже порядка

Ко Дню кинолога «Новый День» подготовил репортаж о тренировках служебных собак в кинологическом центре ГУ МВД по Свердловской области. Как милые щенята превращаются в умных и сильных помощников полицейских – читайте здесь.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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