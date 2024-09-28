Отставка полпреда, споры об ИИ в правосудии и карантин по пневмонии: итоги недели РИА «Новый День»

Уходящая неделя в Свердловской области запомнится уходом с поста полпреда президента Владимира Якушева, дискуссией о перспективах искусственного интеллекта в сфере правосудия, карантином в школах и ростом цен на продукты. Коротко о главном – в обзоре «Нового Дня».

Полпред Владимир Якушев ушел в Совфед

Во вторник, 24 сентября, Владимир Путин освободил Владимира Якушева от должности полпреда в Уральском федеральном округе, которую тот занимал с 2020 года. По словам самого Якушева, ему выдались непростые четыре года работы – с пандемией ковида-19 и началом СВО. Новый полпред пока не назначен. В ожидании решения «Новый День» решил вспомнить, кто же возглавлял уральское полпредство с момента его основания.

Сам Владимир Якушев в среду, 25 сентября избран первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ.

В Екатеринбурге растет заболеваемость пневмонией среди школьников

На этой неделе в Екатеринбурге выросло число образовательных учреждений, которые закрываются на карантин по пневмонии. В начале недели было зафиксировано 157 случаев заболевания пневмонией, из них в школах – 130, в детских садах – 27. На карантин были закрыты школы № 16, 19, 23, 79, 94, 137, 151, 181, гимназия № 45, детский сад № 43, 9 классов лицея № 135, по 1 группе в садиках № 23 и 150. В пятницу стало известно, что в школе №16 карантин продлили до 3 октября, в школе №23 у 1-4 классов – до 4 октября, а в школе №19 – до 6 октября.

Дискуссия недели: может ли ИИ быть судьей?

В России пока с осторожностью относятся к перспективе внедрения ИИ в правосудие. Так, отвечая на вопрос «Нового Дня», может ли нейросеть заменить человека в этом направлении, судья Свердловского областного суда Андрей Минеев высказался критически. «Никакой искусственный интеллект не сможет оценить то или иное дело, как это сделает человек. Это не та история, где ИИ должен заниматься этим, решать судьбы людей по уголовным делам. В ближайшей перспективе такого, слава Богу, точно не будет», – сказал он. Также свое мнение по этому вопросу высказали известный адвокат и следователь-криминалист.

На Урале второй раз за месяц повысили выплаты семьям военнослужащих-контрактников





Правительство Свердловской области второй раз за сентябрь увеличило размер единовременной выплаты семьям уральцев, заключивших контракт на прохождение службы на СВО. Суммарно с 20 сентября выплата составит более 2 миллионов рублей: 1,5 миллиона рублей – из регионального бюджета, 100 тысяч рублей – муниципальная выплата (в Екатеринбурге – 200 тысяч), 400 тысяч рублей – федеральная выплата Минобороны.

В Свердловской области подорожали молочные и мясные продукты

На Урале дорожают молочные продукты и мясо. Стоимость сливочного масла на этой неделе достигла средней отметки в 1034 рубля за килограмм, сметаны – 307,6 руб./кг, творога – 437 рублей, сыра – 850 рублей. Мясо за неделю стало примерно на 1% дороже: говядина – 587 рублей, баранина – 760, свинина – 366.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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