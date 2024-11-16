Бюджеты-2025, гонка цен на ЖКХ и миллионы на рестораны и отели. Итоги недели «Нового Дня»

Екатеринбургская редакция по традиции в субботу утром подводит итоги недели. Повестка в регионе была очень насыщенной – власти Екатеринбурга представили бюджет на будущий год, как и областные власти, причем в заксо успели провести первое чтение. Тем временем в малых городах области народные избранники массово голосовали за резкое повышение тарифов на услуги ЖКХ в следующем году. Все это – на фоне растущих цен на продукты питания. Об этом и другом, не менее интересном, в «Итогах недели» от «Нового Дня».

Каким будет бюджет

Облдепы утвердили в первом чтении бюджет на 2025 год. Параметры его таковы: 446,8 млрд доходов, 490,8 млрд расходов. Дефицит достигнет 44 млрд. «Областной бюджет сохраняет свою социальную направленность. Более 61% средств пойдут на поддержку и защиту земляков, образование, здравоохранение, культуру, спорт. В абсолютных величинах это 300 млрд рублей. Объем межбюджетных трансфертов, планируемых к предоставлению местным бюджетам, составит почти 193 миллиарда рублей», – презентовал проект казны в парламенте Евгений Куйвашев.

Администрация Екатеринбурга в следующем году собирается потратить 90,6 млрд рублей. Доходы будут меньше – 87,5 млрд. «Бюджет является и социальным, и инвестиционным. В 2025 году мы запускаем транспортную реформу, которая будет стоить 10 млрд. Из них 6 вернутся обратно», – сообщил вице-мэр Андрей Корюков.

По его словам, социальные расходы бюджета составят 54 млрд рублей. Инвестиции – более 14 млрд, эти деньги пойдут на капремонт и строительство школ, культурных учреждений и спортивных комплексов.

Мечты о метро

Администрация Екатеринбурга не оставляет попыток когда-нибудь получить деньги на метро, поэтому постоянно заказывает новые проекты. «Наша основная задача – сегодня проложить трассу, по которой завтра начнут строить метро», – отметил вице-мэр Корюков.

На форуме «Города России» мэр Алексей Орлов подтвердил слова своего подчиненного, уточнив, что новая ветка, скорее всего, должна вести в Академический.

Цены на ЖКХ улетают в космос

Пока в уральской столице решали вопросы с большими деньгами, в более чем 50 городах поменьше депутаты проголосовали за обращения к губернатору с тем, чтобы тарифы на услуги ЖКХ в следующем году проиндексировали не на 8-10% как обычно, а на 18-20%, а кое-где вообще на 44%. Решение примут к середине декабря.

Продукты тоже дорожают

Подорожало подсолнечное масло, яйца, которых в Свердловской области оказалось достаточно для самообеспечения, а также овощи, например, огурцы, свекла и лук. Равно как и яблоки, бананы, творог и мясо.

Из-за роста цен на «молочку» разнос аграриям устроил губернатор Евгений Куйвашев – он справедливо возмутился тем, что субсидии они получают на Урале, а продукты сдают в другие регионы. «Мы покупаем технику, обновляем материально-технические ресурсы. А молоко идет в другие регионы. Это неправильно и несправедливо. Я не могу отменить льготу выборочно, я отменю всем. Вы как-то в вопросе саморегулирования разберитесь», – пригрозил он.

Тратил миллионы на отели и рестораны

Ленинский райсуд начал рассматривать уголовное дело экс-директора «Екатеринбург-Экспо» Игоря Данилова, его обвиняют в двух эпизодах растраты в особо крупном размере. Будучи руководителем выставочника, Данилов тратил деньги – миллионы рублей – с корпоративной карты. Чаще всего – на покупку авиабилетов, в том числе за границу. Кроме того, он тратил деньги на покупку алкоголя, аренду гостиничных номеров, походы в караоке и рестораны. Защита Данилова утверждает, что это представительские расходы, а все деньги он возвращает.

Ударил школьницу с «вертушки»

В Нижних Сергах подросток с разбега ударил школьницу в живот. Все было заснято на видео, ролик дошел до СК России, и его председатель Александр Бастрыкин взял на контроль расследование начатого уголовного дела. Нападавший задержан, ему предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц (снимавший видео подначивал его). По этой статье ему грозит до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос о мере пресечения.

За смерть подростка посадили электрика

Кировский райсуд вынес приговор электрику фирмы, которая устанавливает водоматы. Он неправильно подключил оборудование, от чего под напряжением оказался забор. Безалаберность электрика привела к смерти 15-летнего мальчика, который коснулся забора. Ближайшие 2,5 года мужчина проведет в колонии, родителям погибшего он обязан выплатить 3 млн рублей.

Послали лесом

В понедельник со стенда у Главпочтамта убрали скандальную надпись «Идите лесом», на которую ранее обратил внимание депутат Алексей Свалов, написавший, что это отсылка к одноименному проекту, помогавшему россиянам скрываться от мобилизации и покидать страну. Организаторы фестиваля заявили, что это действительно призыв идти в лес в декабре по маршруту, разработанному художником Синим Карандашом. Так или иначе, в начале недели надпись убрали, а концу недели к автору пришли с обысками.

Бессмертные рыбаки

Начался сезон зимней рыбалки, несмотря на нестабильную погоду с оттепелями и тонкий лед, люди с удочками уже появились на водоемах, которых не страшат опасности и предупреждения МЧС.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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