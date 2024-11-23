Пожар в больнице, споры о турналоге и визит Медведева. Итоги недели от РИА «Новый День»

Новостная повестка уходящей недели была насыщена событиями. Свердловскую область посетил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в Екатеринбурге случился пожар в больнице, депутаты спорили о туристическом налоге, а правоохранители распутывали резонансные преступления. О самом важном и интересном – в нашем традиционном обзоре.

Пожар в поликлинике

Днем 18 ноября загорелась крыша поликлиники горбольницы №3 на улице Братьев Быковых. Там проходил плановый ремонт, и по версии МЧС, вспыхнул утеплитель. Из здания самостоятельно эвакуировались около 350 человек, но без пострадавших не обошлось. Двоих мужчин спасатели сняли с крыши – они надышались угарным газом, и им потребовалась госпитализация. Изначально сообщалось, что спасенные – работники подрядной организации, проводившей ремонт. Затем выяснилось, что один из них на самом деле таксист, который проезжал мимо больницы, увидел пожар и бросился помогать.

Здание поликлиники особо не пострадало. Прием пациентов возобновился уже на следующий день.

Екатеринбургские депутаты одобряют турналог

Бюджетная комиссия Екатеринбургской думы предварительно одобрила введение туристического налога на территории города. Правда, депутаты поспорили, нужно ли давать льготу детям младше 18 лет. Мэрия считает, что нужно – турналог усложнит жизнь организованным детским группам, которые ездят на соревнования, концерты или экскурсии. Депутат Александр Колесников заявил, что дети «не все такие хорошие и молодцы», и вообще, пусть за них платят родители. Впрочем, коллеги не поддержали Колесникова.

Долой парковку с главной площади

Начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков высказал мысль, которая давно волнует горожан. Чиновник заявил, что нужно избавляться от автомобильной парковки на площади 1905 года и взамен искать какие-то альтернативы для автовладельцев. Сейчас на площади машин нет, потому что возводится ледовый каток – и он проработает до конца февраля.

Цены опять растут

По данным Свердловскстата, всего за неделю молоко подорожало на 1,2%, сметана – на 2,18%, а сливочное масло уже стоит 1161 рубль за килограмм. Также быстро дорожают овощи – цены на картофель за неделю взлетели на 7,6%.

Визит Медведева и съезд политологов

В пятницу, 22 ноября, Свердловскую область посетил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он побывал на «Уралвагонзаводе» и понаблюдал за военной техникой на полигоне. В рабочей поездке Медведева сопровождали уральский полпред Артем Жога и свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

В это же время в уральском полпредстве проходил съезд политконсультантов России. Участники обсуждали перспективы выборов-2025 и электоральные процессы в стране. Правда, мероприятие по разным причинам пропустили несколько известных политологов.

Уголовка студента-извращенца

Свердловский областной суд рассмотрит уголовное дело против 22-летнего студента из Йемена. Иностранец в течение нескольких месяцев нападал на улице на женщин и хватал их за интимные места. Среди пострадавших есть девочки, не достигшие 14-летия. Студента вычислили по камерам наблюдения и задержали. Он дожидается суда в камере СИЗО.

Двойное убийство на Первомайской

Житель Екатеринбурга зарезал бывшую подругу и ее нового сожителям во время алкогольного застолья. Поводом для ссоры стали претензии женщины, что бывший избивал ее. Мужчина схватил нож и убил обоих. Затем он закрыл дверь ключами хозяйки и поехал на своей машине в сторону Пермского края, надеясь избежать ответственности. По дороге он остановился в лесу и заснул, так как был слишком пьян, а утром продолжил путь. Когда его машина сломалась, он поймал попутку. В Красноуфимском районе фуру, в которой ехал подозреваемый, остановили полицейские.

Как выяснилось, беглец ранее был трижды судим за тяжкие преступления. На время расследования дела о двойном убийстве суд отправил мужчину под арест. Ему назначена судебная психиатрическая экспертиза.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube