Отключение отопления, коррупционеры, дорогая картошка и ночь музеев, – итоги недели от РИА «Новый День»

Екатеринбургская редакция «Нового Дня» подводит итоги прошедшей рабочей недели. В уральской столице кипели страсти: коррупционные аресты, разговоры чиновников о ночном запрете самокатов и решение судьбы брошенных авто. Также в домах отключили отопление, а цены на картошку опять взлетели. Но финал недели ожидается ярким: сегодня в «Ночь музеев» у екатеринбуржцев будет культурная бессонница. Об этом и других событиях – в нашем еженедельном обзоре.

В домах остыли батареи

В Екатеринбурге завершился отопительный сезон: батареи стали холодными уже 12 мая. Теперь энергетики будут готовить город к следующей зиме: проводить опрессовки, проверять трубы, ремонтировать котельные и насосы.

Паслер может возглавить свердловских единороссов – Медведев дал добро

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время визита в уральскую столицу одобрил кандидатуру врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера на пост руководителя регионального отделения «Единой России». Медведев подчеркнул, что Паслер будет заниматься реализацией основных задач партийной программы и нацпроектов, а также укреплением первичных организаций.

Коррупционные дела: аресты и приговоры

Бывшего главу свердловского УФНС Сергея Логинова заочно арестовали за взятку в особо крупном размере. Его адвокат не смог оспорить это решение. Сам экс-налоговик, вероятно, скрывается сейчас за границей. Суд постановил задержать его на два месяца, как только он окажется в России. На этой же неделе задержали его бывших заместителей.

Также вступил в силу приговор бывшему директору Института физкультуры УрФУ и президенту свердловской Федерации регби Евгению Шурманову, обвиняемому в мошенничестве на 9 миллионов рублей с использованием служебного положения. Свою вину он отрицал. Теперь ему предстоит провести в колонии общего режима 9 лет и заплатить штраф в один миллион рублей.

Кроме того, на этой неделе экс-министру ЖКХ Николаю Смирнову продлили арест до 17 июля, а заключение под стражу до 20 июня бывшего руководителя Росимущества Сергея Зубенко осталось без изменений после рассмотрения апелляции защиты.

Город отмыли не до блеска

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов недоволен результатами месячника чистоты. Он предупредил: если ситуация не улучшится, последуют «жесткие кадровые решения».

Комендантский час для самокатчиков

Городские депутаты предложили запретить катание на электросамокатах с 23:00 до 6:00. Так хотят сократить число ДТП и бороться с пьяными гонщиками. Но это не всё – на заседании комиссии по безопасности они обсудили еще несколько мер по улучшению ситуации с кикшерингом в городе: обязательные права для самокатчиков, идентификация через «Госуслуги» и плата сервиса за тротуары.

Ликвидация автохлама в городе

Машины-«подснежники», брошенные на улицах города, будут направлять в утиль либо в зону СВО на нужды Минобороны. Конечно, если не объявится хозяин автохлама. Документ об эвакуации бесхозных автомобилей рассмотрят в гордуме уже в июне.

Картошка бьёт ценовые рекорды

Цены на картофель на Урале продолжают расти – уже 83 рубля за килограмм. Местного урожая не хватает, поэтому везут дорогой импорт из Египта и Ирана.

Культурная бессонница

Сегодня, 17 мая, екатеринбуржцы до поздней ночи будут гулять по музеям. Мастер-классы по бачате и сальсе, фанк- и струнные концерты, своп растений, читки из окон, а также всевозможные экскурсии по музеям, отелям, институтам и стадионам: специальные программы подготовили более ста площадок в уральской столице. Выбирайте из нашей подборки самые интересные места для культурного вечера.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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