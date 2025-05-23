Новое испытание для Паслера: в нескольких уральских городах скоро сменится власть

Этим летом сразу в нескольких городах Свердловской области пройдут конкурсы по отбору кандидатов на пост главы. Где-то истек срок полномочий действующего мэра (Берёзовский), где-то предыдущий глава перешел на другую работу (Реж), а где-то – пошел под суд (Артемовский и Дегтярск). Накануне губернаторских выборов особенно важно, чтобы эти процессы завершились своевременно и без скандалов.

По мнению политконсультанта Ильи Ананьева, врио главы региона Денис Паслер и его команда уже начали работу в этом направлении.

«Паслеру необходимо привести в баланс спокойствия состояние внутренней политики региона, и он будет этим заниматься и вникать, – считает эксперт. – Что касается сроков избрания мэров, то это будет определять сам врио губернатора относительно каждой ситуации, которая складывается в конкретном районе или городе и тех политических договоренностей, которые удастся провести с местными элитами и игроками. Главы выбираются на несколько лет, и Денису Паслеру придется работать с ними. Поэтому он заинтересован в их договороспособности и будет влиять на избрание этих руководителей, исходя как из своих управленческих интересов, так и учитывая мнение локальных элит».

Как уже писал «Новый День», сегодня стало известно, что уже объявлен конкурс в Дегтярске. Сейчас этим городом в статусе временно исполняющего полномочия руководит замглавы Павел Екимовских. Прежний глава Вадим Пильников является подсудимым по уголовному делу о получении взятки. По версии следствия, в апреле 2024 года Пильников получил от одного из своих замов 890 тысяч рублей и автомобиль Audi Q6 за сокрытие того факта, что замглавы лично и через доверенное лицо управлял коммерческими организациями вопреки установленным законодательством запрета.

Похожая ситуация сложилась и в Артёмовском. Постановления городской администрации подписывает первый замглавы Наталия Черемных. Мэра Константина Трофимова сейчас судят по обвинению во взяточничестве. По версии следствия, в 2022 году Трофимов получил 3,9 млн рублей от и.о. директора загородного детского лагеря за общее покровительство и попустительство по службе. От директора одной из городских УК глава получил взятку в виде водонагревателя стоимостью свыше 20 тыс. рублей. Конкурс в Артёмовском пока не объявлен.

Несколько месяцев назад у всех на слуху была анекдотичная ситуация в Берёзовском. В финал конкурса по отбору главы вышли действующий мэр Евгений Писцов и сотрудница мэрии, супруга личного водителя мэра Юлия Маслакова. Перед самым началом голосования Маслакова заявила, что снимает свою кандидатуру, но ее просьбу отклонили. Во время тайного голосования ее поддержали 17 депутатов, Евгения Писцова – 6. После этого Маслакова подала в суд на избравшую ее думу, требуя признать решение депутатов незаконным. 19 марта Берёзовский суд признал незаконным решение думы об избрании главой города Юлии Маслаковой. В конце апреля решение суда вступило в законную силу. В кресле мэра все еще остается Евгений Писцов. 21 мая дума объявила новый конкурс.

Рекордсменом по длительности конкурса стала Пышма. В конце февраля 2024 года дума Пышминского городского округа по представлению прокуратуры отправила предыдущего главу Виктора Соколова в отставку. 7 марта Соколов был осужден по обвинению в получении взятки. Он проведет в колонии строгого режима 8 лет. В начале октября 2024 года состоялось первое заседание конкурсной комиссии, которая должна выбрать нового мэра. Комиссия пропустила во второй тур пятерых кандидатов. Но второй тур не состоялся – ни один кандидат не набрал нужного числа голосов членов комиссии. В ноябре был объявлен повторный конкурс, но и его дата несколько раз переносилась. В итоге первый тур был проведен в начале 2025 года. Второй тур назначен на 27 июня.

В Реже желающие побороться за пост главы могут подать документы до 6 июня. Прежний мэр Иван Карташов ушел в отставку в марте, чтобы стать заместителем министра экономики области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube